استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم المدير العام للإدارة اللواء الركن محمد الأمين، الى جانب عدد من ضباط المديرية العامة للإدارة ورؤساء لجان التلزيم في وزارة الدفاع الوطني.

وقد زوّد اللواء منسى المجتمعين بتوجيهات عامة تتعلق بعمل لجان التلزيم، مشددًا على ضرورة الالتزام التام ببنود قانون الشراء العام، والمذكرات الصادرة عن هيئة الشراء العام. كما جرى عرض أبرز المشاكل التي تواجه عمل هذه اللجان، مع طرح مجموعة من الحلول العملية التي من شأنها تذليل العقبات وتحسين سير العمل.