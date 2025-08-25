المركزية- وصل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى منذ قليل إلى دولة الكويت على رأس وفد من كبار الضباط في الجيش اللبناني، تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره الكويتي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح.

ومن المقرر أن يعقد منسى اجتماعات تهدف إلى دعم المؤسسة العسكرية في مجالات مختلفة، أبرزها في مجال التجهيز، الطبابة وجهاز إسكان العسكريين.