استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو التي أكدت الإلتزام بتعزيز التعاون مع الدولة اللبنانية في سبيل دعم جهود النهوض ومساندة المجتمع المحلي.

وجرى خلال اللقاء عرض لبرنامج دعم لصالح الجيش اللبناني في مجالي الرعاية الصحية واستخدام الطاقة البديلة، بالإضافة الى تنسيق المساعدات مع الدول والجهات المانحة.

كما استقبل منسى سفير تركيا في لبنان مراد لوتيم، وكان عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، والوضع الإقليمي وأهمية استقرار المنطقة. وأكد السفير لوتيم مواصلة تقديم الدعم للجيش اللبناني.

وشدد وزير الدفاع أمام وفد من الضباط المتقاعدين على ان "حقوقهم تبقى أولوية دائمة، مجدداً التأكيد على أن توحيد صفوفهم ضروري من أجل تحقيق مطالبهم في ظل التحديات التي يواجهونها خصوصًا في الظروف المعيشية الراهنة|.

والتقى منسى العميد المتقاعد مصطفى حمدان وجرى عرض آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

كما التقى رئيس المجلس الأرثوذكسي الأعلى روبير أبيض مع وفد، وجرى خلال اللقاء عرض لأبرز الأوضاع العامة والتحديات الراهنة، وشدد الوفد على أهمية دور المؤسسة العسكرية في حماية الاستقرار، مؤكّدًا دعمه الكامل للجيش.

وعرض مع المفتش العام في الجيش اللبناني اللواء فادي مخول سير عمل المفتشية العامة وعدد من المسائل الإدارية المرتبطة بمهامها.