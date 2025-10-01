

المركزية- التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في قاعة الاجتماعات في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية وزير الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن حسين عبد الله الصفدي.

وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين، إضافةً إلى التحضيرات الجارية للمؤتمر الداعم للجيش اللبناني. كما نقل الوزير الصفدي موقف جلالة الملك عبد الله الثاني الداعم بشكل كامل للمؤسسة العسكرية.

والى ذلك، التقى منسى في مدينة العُلا وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وتم خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان ومملكة البحرين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية. كما جرى التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية التنسيق المستمر لمواجهة التحديات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان منسى وصل على رأس وفد ليلاً، إلى مدينة العلا في المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات “Munich Leaders Meeting”.

وسيعقد اللواء منسى والوفد المرافق على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المشاركين، بهدف عرض العلاقات الثنائية واستكمال البحث في مواضيع تطبيق القرار 1701، حصر السلاح بيد الدولة، ضبط الحدود اللبنانية – السورية، مكافحة المخدرات، والتحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش اللبناني.