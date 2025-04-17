أفادت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، التقى بالمرشد الإيراني علي خامنئي في طهران، وذكرت الوكالة أن وزير الدفاع السعودي سلم المرشد الإيراني رسالة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال وزير الدفاع السعودي: السعودية وإيران ركيزتان أساسيتان في المنطقة.

وعشيّة الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية - الأميركية، كثفت الديبلوماسية الإيرانية تحرّكاتها، ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى موسكو أمس الأربعاء لتسليم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة خطية من آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. وقال عراقجي إن إيران تنسّق دائماً سياساتها الإقليمية والدولية مع روسيا.

كذلك، زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي طهران، وأكّد أنّ أيّ اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة يجب أن يكون في إطار لوائح الوكالة.

واستقبل الرئيس الإيراني وزير الدفاع السعودي في طهران.

وقال وزير الدفاع السعودي: "التقيت المرشد الإيراني بتوجيه من القيادة واستعرضت معه العلاقات الثنائية بين بلدينا".

تابع: "سلمت المرشد الإيراني رسالة خطية من الملك سلمان".

خامنئي: من جانبه أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن التواصل بين إيران والمملكة العربية السعودية سيكون مفيدا لكلا البلدين، ويمكن للدولتين أن تكونا مكملتين لبعضهما البعض.

جاء ذلك خلال لقاء المرشد الإيراني بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود، الخميس، في طهران.

وفي هذا اللقاء الذي حضره أيضا رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، سلم وزير الدفاع السعودي رسالة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى خامنئي.

وأشار المرشد الإيراني خلال هذا اللقاء إلى أن “تطوير العلاقات بين البلدين له أعداء”، مؤكدا على ضرورة “التغلب على هذه الدوافع العدائية، ونحن مستعدون لذلك”.

وأشار خامنئي إلى أن “تعاون الأشقاء في المنطقة ومساعدة بعضهم البعض هو أمر أفضل بكثير من الاتكاء على الآخرين”.