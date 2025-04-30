أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاربعاء، أن على الجيش الإسرائيلي أن يكون دائمًا حاضرًا بين لبنان وسوريا وشمال الضفة الغربية وحول غزة، مؤكدا أن هذا هو الدرس الأساسي المستفاد من هجوم 7 تشرين الاول/أكتوبر.

وقال كاتس: "هدفنا هو النصر الواضح دون أي تنازل. إيران هي التهديد الأساسي للمنطقة ومصممون على منعها من حيازة سلاح نووي".

وأضاف: "جنودنا يعملون لإعادة المخطوفين من غزة وهذه هي المهمة العليا لإسرائيل، اضافة الى تدمير حماس".

وتابع: "إنجازات الجيش في غزة مبهرة وكثيرة لكن المخاطر كبيرة والتكاليف ثقيلة".

أما الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ فقال إن الصراعات الداخلية تضعف الحالة الأمنية بإسرائيل.

وأضاف: "أدرك الثمن المؤلم لصفقة تبادل الأسرى ومسألة إعادة المخطوفين هي الأمر الأهم"، مؤكدا على أهمية "التوصل إلى تفاهمات".