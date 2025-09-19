وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، تهديدا صريحا لزعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، وقال كاتس موجها كلامه لعبد الملك "سيأتي دورك".

ولم يكتف كاتس بهذا بل قال إن العلم الإسرائيلي سيرفرف فوق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال كاتس في منشور على منصة إكس: "سيُستبدل علم الحوثيين بالعلم الإسرائيلي الأزرق والأبيض الذي سيرفرف في العاصمة اليمنية"، وفقا لما ذكره موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "يا عبد الملك الحوثي، سيأتي دورك. ستُرسل للقاء حكومتك بأكملها وجميع أعضاء محور الشر الفاشلين الذين ينتظرون في غياهب الجحيم".

وحسب قوله، سيتم استبدال شعار الحوثيين "الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود" المكتوب على علم الحوثيين بالعلم الإسرائيلي الأزرق والأبيض الذي سيرفرف في عاصمة اليمن الموحد".

وكان كاتس هدد باغتيال عبد الملك الحوثي في أيار (مايو) الماضي، وقال حينها: هاجم الجيش الإسرائيلي الموانئ اليمنية وألحق بها أضرارا جسيمة، ومطار صنعاء لا يزال مدمرا".

واضاف" إذا استمرتا الجماعة في إطلاق الصواريخ.. فستتلقى ضربات موجعة".