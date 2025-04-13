أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الأحد، أن الولايات المتحدة تأمل في حل دبلوماسي لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وإذا تعذر تحقيق ذلك فإن الجيش مستعد "لضرب العمق الإيراني وبقوة".

وبدأ دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة، السبت، في سلطنة عمان لتبديد مخاوف الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ووصف هيغسيث الأحد الاتصالات الأولى في سلطنة عمان بأنها "مثمرة" و"خطوة جيدة".

وقال لبرنامج "فايس ذي نايشن" على قناة "سي بي إس" إنه رغم كون الرئيس دونالد ترامب يأمل في ألا يضطر للجوء إلى الخيار العسكري، "أثبتنا قدرة على الذهاب بعيدا وفي العمق وبقوة".

وأضاف "أؤكد أننا لا نريد أن نفعل ذلك، ولكن إذا اضطررنا فسنفعل لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية".

وقال ترامب الأربعاء إن العمل العسكري ممكن "بالتأكيد"، بالتعاون مع إسرائيل، إذا فشلت محادثات عمان.

وصرح للصحافيين "إذا استلزم الأمر حلا عسكريا فليكن".

وأضاف "من المؤكد أن إسرائيل ستشارك بشكل كبير في عمل عسكري وستقوده".

وجاء ذلك بعد تحذير صريح في نهاية مارس بأنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق سيكون هناك قصف".

وانسحب ترامب من اتفاق نووي سابق متعدد الأطراف أبرم مع إيران عام 2018، خلال ولايته الأولى.

ويقول محللون إن إيران ربما تكون الآن على بعد أسابيع من إنتاج سلاح نووي قابل للاستخدام، رغم نفي طهران تصنيع مثل هذه الأسلحة.