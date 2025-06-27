Jun 27, 2025 4:19 PMClock
دوليات
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وزير الخارجية الصيني يزور أوروبا الأسبوع المقبل

أعلنت الصين اليوم أن وزير خارجيتها وانغ يي سيتوجه إلى أوروبا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظرائه الفرنسي والبلجيكي والألماني، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي.

في بروكسل، سيجتمع كبير الديبلوماسيين الصينيين مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لإجراء "حوار استراتيجي رفيع المستوى بين الصين والكتلة"، بحسب الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون.

ومن المقرر أيضا عقد اجتماع مع رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر ووزير خارجيته ماكسيم بريفوت.

كذلك، سيتوجه وانغ إلى ألمانيا وفرنسا حيث سيجتمع مع نظيريه يوهان فادفول وجان نويل بارو لإجراء مناقشات حول الديبلوماسية والأمن، كما ذكرت"فرانس برس".

 

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