حضر وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن مناورات عسكرية في غرينلاند الإثنين مع نظيريه الإيسلندي والنروجي، بحسب ما أفادت كوبنهاغن، في حدث غابت عنه الولايات المتحدة التي يطالب رئيسها دونالد ترامب بالمنطقة الدنماركية المتّمتعة بحكم ذاتي.



ويشارك في مناورات "أركتيك لايت 2025" أكثر من 500 جندي من الدنمارك وفرنسا والنروج والسويد المنضوية كلها في حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وقال لوند بولسن في بيان إن "الوضع الأمني الحالي يتطلب منا تعزيز حضور القوات المسلّحة بشكل كبير في المنطقة القطبية الشمالية وشمال الأطلسي".



ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني، أكد ترامب مرارا أن الولايات المتحدة تحتاج لدواع أمنية للسيطرة على غرينلاند، الجزيرة الاستراتيجية الغنية بالموارد، ما أثار توترات دبلوماسية مع الدنمارك.



وانتقدت الولايات المتحدة التي تدير قاعدة جوية في القسم الشمالي من الجزيرة، الدنمارك بشدّة لعدم استثمارها بشكل كاف في الدفاع عن غرينلاند.

وقال لوند بولسن إن مناورات "أركتيك لايت 2025" التي تجري بالتنسيق مع حكومة غرينلاند هي "مثال جيّد على التزامنا المشترك تعزيز قدرة القوات المسلحة على التعامل مع التهديدات في المنطقة القطبية الشمالية".