Jul 6, 2025 3:01 PMClock
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وزارة الطوارئ السورية: السيطرة على معظم حرائق اللاذقية ولا خسائر بشرية حتى الآن

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