أنجزت وزارة الشباب والرياضة بحضور الوزيرة نورا بايراقداريان، الحدث الأول من بين أربعة من مشروعها (الرياضة للجميع)، حيث شهدت مدينة صور إتمام هذا النشاط الكبير بنجاح.

وأشاد الحضور، الذين تقدمتهم النائب والوزيرة السابقة عناية عزّ الدين، بالتنظيم المميز من قبل فريق عمل الوزارة وشركة سبورتس مانيا وبلدية مدينة صور والاتحادات الرياضية الستة عشر المشاركة كلٌ في مجاله وجمعيات كشفية وشبابية.

ومع إطلاق الوزيرة بايراقداريان لسباق الجري (Run for Fun) عند التاسعة من صباح امس، كان الإيذان ببداية أنشطة واسعة استمرت طوال النهار، في الشارع الملاصق للخيم البحرية مقابل محمّية مدينة صور، وسط حرص القوى البلدية والأمنية على تأمين المكان منذ الصباح الباكر.

وتوالت المنافسات، كرة السلة (ستريت بول) والغولف والكرة الطائرة والجمباز والتايكواندو والكيوكوشنكاي والبيبي فوت والبيتانك والريشة الطائرة والمبارزة والتنس والفوت نت والرياضات التقليدية الشعبية (الجرن والمحدلة ...)، إلى عرض من قبل الاتحاد اللبناني لقوة الرمي والدفاع عن النفس، وفرقة (Maya School of Art).

وقدّمت مجموعة من الجيش عروضاً، وكذلك قدّمت الوحدتان الماليزية والكورية الجنوبية في اليونيفيل عروضاً شعبية محلية منفصلة.

وقالت الوزيرة بايراقداريان: "يمثل إطلاق مجموعة مهرجانات العام 2025 من مدينة صور انعكاساً لرغبتنا في التأكيد على عودة الحياة الطبيعية الى هذه المدينة العزيزة النابضة بالأمل، من خلال الشباب والرياضة".

وأضافت: "كانت مشاركة الاتحادات الرياضية والجمعيات الكشفية والشبابية رسالة دعم وتعاضد واضحة، كما كانت القيمة المُضافة في مشاركة اليونيفيل النوعية والعروض التي قدموها وكذلك مشاركة الجيش اللبناني في أكثر من إطار".

وقالت بايراقداريان: "هدفنا الأساسي هو نشر الرياضة، من خلال أنشطة غير مسبوقة، والتعريف بهذه الأنشطة المختلفة، وأن نكون كوزارة مع الناس، وفي صفوفهم، وأن تلعب الاتحادات الرياضية دورها ليس فقط في التنافس، بل في الدخول الى كل المناطق، وكُنت سعيدة جداً بتفاعل الشباب من أعمار مختلفة وتواجدهم معنا طوال النهار، والى اللقاء في جونيه".

ومع إنجاز الحدث الأول من مهرجان "الرياضة للجميع" في مدينة صور، تتجه الأنظار في السابع عشر من الشهر الجاري إلى مدينة جونيه، حيث المحطة الثانية، ثم إلى مدينة عاليه في 31 منه، على أن يكون الختام في العاصمة بيروت في 21 أيلول المقبل.