Jun 24, 2025 5:52 PMClock
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وزارة الشؤون تُعلن موعد الدفعة الشهرية للمستفيدين من برنامج "أمان"

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعيّة بياناً حول التحويلات المالية عن شهر حزيران 2025  للمستفيدين من برنامج "أمان"، جاء فيه: "يهمّ وزارة الشؤون الإجتماعية أن تؤكد بأنّه سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج أمان عن شهر حزيران ابتداءً من الاثنين 23 حزيران ولغاية الجمعة 27 حزيران 2025".
وأعلنت الوزارة أنّ "عدد المستفيدين يبلغ 160,703 أسرة لبنانية، ما يعادل 761,913 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر".

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