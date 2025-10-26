7:26 PMClock
ورشة عمل للصليب الاحمر لتقييم الاحتياجات الصحية في حلبا

 أقام الصليب الأحمر اللبناني ورشة عمل لتقييم الاحتياجات الصحية السريعة للبلديات الواقعة ضمن نطاق خمسة كيلومترات من مركزه الصحي في حلبا، وذلك في قاعة بلدية حلبا، بحضور رئيس بلدية حلبا عبد الحميد احمد الحلبي وممثلين عن عشرين بلدية ناشطين في المجالين الصحي والاجتماعي .

استُهل اللقاء بكلمة ترحيبية بالبلديات المشاركة على تعاونهم الدائم مع الصليب الأحمر اللبناني.

ثم قدّم فريق  الصليب الاحمر مداخلة تعريفية تناول فيها دور قطاع الخدمات الطبية والاجتماعية وأهداف الورشة، موضحين آليات معالجة القضايا المطروحة والجدوى المرجوة من هذا اللقاء التشاوري، الذي يهدف إلى تنفيذ مشاريع مبنية على حاجات فعلية وميدانية .

