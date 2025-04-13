كشفت وثيقة عُثر عليها في سجن صيدنايا العسكري في سوريا عن طلب رسمي موجّه إلى أعلى المستويات العسكرية، يقضي بتجهيز غرفة لـ "حفظ الجثث" تتسع لما لا يقل عن 50 جثة.

وورد في الوثيقة المؤرخة في نيسان 2014، أن هناك حاجة إلى "حفظ جثث الموقوفين الذين يتوفون في السجن"، مشيرةً إلى صعوبات لوجستية في نقل الجثث إلى مشارح المشافي باستخدام عربات النقل.

الوثيقة التي وردت على شكل "مذكرة عرض"، صادرة عن قائد الشرطة العسكرية في نظام الاسد "اللواء الطيار المظلي أكرم سلوم العبدالله، إلى العماد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، علي عبد الله أيوب، الذي وقع على المذكرة بالموافقة".