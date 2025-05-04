حذّرت الولايات المتحدة الأميركية مواطنيها من السفر إلى 21 دولة حول العالم، في ضوء تصاعد التهديدات الأمنية وتدهور الأوضاع في مناطق عدة، مضيفة كوريا الشمالية وبوركينا فاسو إلى قائمة الدول التي يُنصح بتجنبها تماماً.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن إدراج كوريا الشمالية جاء نتيجة “الخطر الجسيم والمستمر للاعتقال أو الاحتجاز لفترات طويلة أو التعسفي”، في حين أُدرجت بوركينا فاسو بسبب تفشي “أعمال الإرهاب والجريمة وعمليات الخطف”.

وتعتمد واشنطن نظاماً من أربع مستويات لتحذيرات السفر، تبدأ من “اتخاذ الاحتياطات الاعتيادية” وصولاً إلى “لا تسافر”، وهو التحذير الأشد.

وشملت القائمة أيضاً دولاً مثل: اليمن، إيران، سوريا، العراق، أفغانستان، لبنان، السودان، ليبيا، الصومال، روسيا، أوكرانيا، ميانمار، مالي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب السودان، جمهورية إفريقيا الوسطى، فنزويلا، هايتي، وبيلاروس.

كما نبّهت السلطات الأميركية إلى ضرورة توخي الحذر الشديد عند زيارة بعض المناطق داخل المكسيك، رغم بقاء مستوى التحذير العام للبلاد عند المستوى الثاني.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار الاضطرابات والصراعات في عدد من المناطق حول العالم، ما يرفع من مخاطر السفر ويستدعي مزيداً من الحذر.