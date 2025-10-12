أفادت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية بأنّ الولايات المتحدة هدّدت بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بريطانيا، على خلفية قضية بريطانيَّين متهمَين بالتجسس لصالح الصين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الإدارة الأميركية قوله إنّ البيت الأبيض وجّه تحذيراً مباشراً إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مفاده أن عدم ملاحقة المتهمين قد يعرّض "العلاقات الخاصة" بين واشنطن ولندن للاهتزاز، وربما يؤدي إلى تعليق تبادل المعلومات الأمنية الحساسة بين الجانبين.

وكان القضاء البريطاني قد أسقط في أيلول الماضي تهم التجسس عن كريستوفر كاش وكريستوفر بيري، اللذين وُجّهت إليهما التهم في عام 2023، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

ونفى مكتب رئيس الوزراء البريطاني أي صلة لستارمر أو لأيّ من المسؤولين الحكوميين بقرار إسقاط التهم، مشدداً على أن القرار كان قضائياً بحتاً.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات البريطانية – الصينية نشاطاً دبلوماسياً متزايداً، مع زيارات لعدد من المسؤولين البريطانيين إلى بكين، وتحضيرات لزيارة ستارمر إلى الصين مطلع عام 2026.