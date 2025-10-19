كشف موقع “أكسيوس” الأميركي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى جاهدة لمنع وقوع المزيد من الحوادث التي قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق.

وصرح مسؤول كبير في إدارة ترامب لموقع “أكسيوس”: “كنا نعلم أن هذا الأمر يلوح في الأفق. وكلما طالت مدة السماح لهؤلاء بمهاجمة بعضهم البعض، زاد عدد هجماتهم”.

كما قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة حثت إسرائيل على “الرد بشكل متناسب مع ضبط النفس”.

وأضاف أن واشنطن أبلغت تل أبيب بضرورة التركيز على عزل حماس، والتحرك بسرعة نحو إيجاد بديل لها في غزة، بدلا من استئناف الحرب.

وأبرز: “لا أحد يريد العودة إلى حرب شاملة. الإسرائيليون يريدون أن يظهروا لحماس أن هناك عواقب، دون تقويض اتفاق السلام”.

من جهتها، كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن صهر ترامب جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تحدثا مع الوزير الإسرائيلي رون ديرمر بشأن الوضع، وحثّاه على أن “تردّ إسرائيل بطريقة مدروسة وتتجنب ردّا قد يؤدي إلى انهيار خطة ترامب”.