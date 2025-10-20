المركزية- انتهت فترة السماح وعادت واشنطن الى لغة التحذير من الاسوأ. فجأة، ومن دون مناسبة، اقتحم المبعوث الاميركي توم برّاك المشهد اللبناني، بحزمة تغريدات عالية السقف ضد حزب الله اولاً لنزع سلاحه سريعاً لأن خلاف ذلك فالمواجهة الكبرى واقعة مع اسرائيل القوية وايران الضعيفة وعزله سياسياً في الانتخابات وللسلطة السياسية في لبنان ثانياً، للإختيار، فإما "انتهاز فرصة التجديد الوطني أو البقاء غارقًا في الشلل والتدهور".

مواقف برّاك حضرت بقوة، الى جانب ملف التفاوض مع اسرائيل في لقاء عقد في بعبدا بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما استقبل عون يوم الجمعة الماضي رئيس الحكومة نواف سلام وتباحثا في التفاوض. ولدى خروجه من بعبدا قال الرئيس بري عن اجواء اللقاء: "اللقاءات دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس".

براك يصعّد: وكان براك قال في تغريدات على اكس انه "مع استعادة سوريا استقرارها مع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل وتركيا، تُشكل هذه العملية الركيزة الأولى في الإطار الأمني الشمالي لإسرائيل، أما الركيزة الثانية، فيجب أن تكون نزع سلاح حزب الله داخل لبنان وبدء مناقشات أمنية وحدودية مع إسرائيل". وفي منشور مسهب، رأى ان "خطوات سوريا الشجاعة نحو اتفاق حدودي، ونأمل أن يكون تطبيعًا مستقبليًا، تمثّل الخطوات الأولى نحو تأمين الحدود الشمالية لإسرائيل. ويجب أن يكون نزع سلاح حزب الله الخطوة الثانية. يواجه لبنان الآن خيارًا حاسمًا: إما انتهاز فرصة التجديد الوطني أو البقاء غارقًا في الشلل والتدهور". اضاف: يجب على الولايات المتحدة دعم بيروت للانفصال سريعًا عن ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران، وتحقيق التوافق مع إيقاع مكافحة الإرهاب في منطقتها قبل أن تستنزفها موجة جديدة من عدم التسامح مطلقًا مع المنظمات الإرهابية. ونبه برّاك من ان "إذا لم تتحرك بيروت، فسيواجه الجناح العسكري لحزب الله حتمًا مواجهة كبرى مع إسرائيل في لحظة قوة إسرائيل ودعم إيران لحزب الله في أضعف نقاطه. وفي المقابل، سيواجه جناحه السياسي، بلا شك، عزلة محتملة مع اقتراب انتخابات مايو/أيار 2026"..."الان وقت لبنان للعمل".

غارات عنيفة: في الاعقاب وبعيد مواقف برّاك، نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي بعد الظهر سلسلة غارات جوية وصلت الى ثماني غارات استهدفت مناطق مفتوحة واودية في مناطق المحمودية ، الجرمق ، مجرى نهر الخردلي وهي تقع عند اطراف بلدتي الجرمق ومزرعة الدمشقية الى الشرق من سهل الميدنة -كفررمان .وألقت الطائرات المغيرة عددا من الصواريخ التي احدث انفجارها دويا هائلا تردد صداه في مناطق النبطية ومرجعيون والريحان واقليم التفاح وتعالت سحب الدخان الكثيف التي غطت اجواء المنطقة المستهدفة، وتسبب باشعال حرائق عديدة في الاحراج ، وعملت فرق الدفاع المدني من مراكز النبطية والهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية على محاصرته واخماده.

بنى تحتية للحزب: وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "اكس":هاجم الجيش الإسرائيلي قبل قليل بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطية في لبنان. يواصل حزب الله محاولاته لإعادة بناء البنى التحتية في أنحاء لبنان حيث يشكل وجود البنى التحتية الإرهابية ونشاط حزب الله في المنطقة خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد والدفاع عن دولة إسرائيل".

وحلّق الطيران الحربي الاسرائيلي فوق السلسلة الشرقية لقرى البقاع الشمالي. كما حلق على علو منخفض جدا فوق بيروت والضواحي.

ادارة جديدة: في المواقف من التفاوض، شدد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله على أن "المطلوب اليوم، الخروج من خطابات التهديد والتخوين في وقت أحوج ما تكون فيه البلاد إلى تضافر الجهود وتحصين الوحدة الداخلية والتقاط اللحظة السياسية وسط المتغيرات بعد اتفاق غزة". وقال في حديث اذاعي "هناك إدارة سياسية للبلد برئاسة رئيس الجمهورية ومعه حكومة ممثّلة من كل الأطراف بما فيها حزب الله، قادرة على اتخاذ القرار المناسب في مسألة التفاوض مع إسرائيل، والاتجاه يسير نحو تفاوض غير مباشر تحت سقف اتفاقية الهدنة وهو ما يدعمه اللقاء الديمقراطي". ولفت في الوقت نفسه، الى أن "الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام لن يفرّطا بأي فريق لبناني".

بسط السيادة: وسط هذه الاجواء، استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري. وتم البحث في الشؤون اللبنانية والعربية والإسلامية التي تتسم بالوسطية والاعتدال والانفتاح على الآخر. وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى انه "تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية استقرار لبنان وأمنه لأنهما جزء من الأمن العربي، ولرسم ملامح جديدة أكثر استقرارا وإنسانية وأمان بحيث ان الأمن والتنمية في لبنان لا يمكن أن يتحققا إلا في ظل استقرار شامل وقيام الدولة بمسؤولياتها الوطنية الكاملة". وتم التشديد على دعم الجيش اللبناني وبقية الأجهزة الأمنية ومساندتها لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، انطلاقا من الخطوات التي يقوم بها الجيش اللبناني بتنفيذ قرارات الحكومة بحصرية السلاح وتغليب منطق الدولة وسيادتها على كافة أراضيها، و تشجيع الحكومة التي تتبنى نهجا يقوم على الديبلوماسية الفاعلة المتزنة لاستكمالها اتخاذ قرارات جذرية نحو الإصلاح المالي والإداري وتفعيل المؤسسات، والحوكمة الرشيدة لتحويل لبنان إلى ساحة سلام وتعاون وتنمية واستثمار وثبات الموقف وسعة الرؤية".

لا تقرر: على صعيد آخر، وعلى ضفة الانتخابات النيابية، كتب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس"، التالي: دولة الرئيس نبيه بري، لا تستطيع اختزال المجلس النيابي بشخصك. إن قولك "إننا قد جربنا تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية السابقة لمرة واحدة وأخيرة، ولا إمكانية على الإطلاق لتكرار هذا الأمر لمرة ثانية مهما علا الصراخ والضجيج"، هو قول يضرب المجلس النيابي، والنظام البرلماني، والنظام اللبناني، والديموقراطية، برمتها. دولة الرئيس، ربما في السنوات الأربعين الماضية لم يقل لك أحد ذلك، وأنا أقوله لك اليوم: إن من يقرر في المجلس النيابي هو الأكثرية النيابية، لا أنت، ولا أي شخص آخر بحد ذاته، مع كامل احترامنا لك ولكل شخص آخر. إما دستور وقانون ونظام، وإما شريعة الغاب. ولن نقبل بعد الآن بشريعة الغاب. مع تحياتي، دولة الرئيس.

عين التينة ترد: على الاثر، نقلت مصادر عن بري قوله رداً على كلام جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟ ألم يعد في جعبتك غير إستصدار كلام عن لساني والجواب إليك !!

باسيل: من جانبه، أكد رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل من باريس ان "علاقتنا بالانتشار ليست علاقة انتخابات ولا علاقة مال وكل ما طلبناه عندما كنا بموقع المسؤولية هو أن تبقوا مرتبطين بلبنان وأن تتواصلوا مع لبنان وأن تحافظوا على هويتكم اللبنانية وأن يكون لديكم حق المشاركة بالحياة السياسية وأن تزوروا لبنان، ولهذا ترون التيار الوطني الحر هو الوحيد الذي يحارب سياسة "الميدل ايست" وأسعار التذاكر لأنه لا يمكن شراؤنا ببطاقة تذكرة ".