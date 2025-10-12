باتَ معلومًا أنّ لبنان لن ينعم بالسلام والاستقرار، طالما أنَّ الجيش الإسرائيلي مستمر بعدوانه مستهدفًا الحجر والبشر، في سبيل كبح أيّ تحرّك جدي يدفع بالولوج إلى مخرج لسياسة المماطلة التي تنتهجها إسرائيل لتنفيذ مخططاتها في الداخل اللبناني.

وما كان جليًّا مشهد الغارات العنيفة التي طالت فجر السبت معارض الجرافات والآليات الثقيلة، إذ اعتبرت مصادر مراقبة عبر "الأنباء" الإلكترونية أنّ هذه المستجدات "تحمل رسالة واضحة لما ينتظر لبنان خصوصاً بعد اتفاق غزة"، مشيرةً إلى أنّ هذا التصعيد يأتي في سياق الاستفزاز المقصود، سواء تجاه حزب الله أو تجاه الداخل اللبناني.

وعلمت "الأنباء" الإلكترونية أنَّ واشنطن تتوقع زيادة في الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية.

وتحاول إسرائيل اليوم الانتقال إلى خلق حالة توتر بين المدنيين، بحسب المصادر، عبر توجيه ضربات تطال حياة الناس ومصادر رزقهم، في ما يُعتبر مستوى جديداً من التصعيد بعدما كان الجيش الإسرائيلي يبرر عملياته بأنها تستهدف شخصيات أو مواقع تابعة لحزب الله.