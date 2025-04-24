أعلن كبير المسؤولين في مكتب شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأميركية تيم ليندركينغ، أن واشنطن ليست في عجلة من أمرها لرفع العقوبات عن سوريا.

وقال ليندركينغ خلال ندوة عبر الإنترنت نظمها المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية: “لقد فرضنا بالطبع عقوبات على سوريا وعلى القيادة، ولن ترفع هذه العقوبات بين عشية وضحاها، ولن نتعجل ذلك على عكس ما فعلته بعض الدول”.

وأضاف: “نحن نحترم حقيقة أن جميع الدول تتحرك للتواصل مع السلطات السورية الجديدة، ليس من حقنا أن نملي على الدول الأخرى كيفية تعاملها مع هذه المجموعة”.

وتابع: “نرى أن بعض شركائنا في العالم يسعون لإعادة فتح السفارات، ورفع الأعلام في دمشق، نحن لم نصل إلى هذه النقطة بعد”.

وختم قائلا: “سننظر في إمكانية تخفيف العقوبات إذا اتخذت السلطات الانتقالية في دمشق خطوات ملموسة في الاتجاهات التي تحدثت عنها سابقا”.