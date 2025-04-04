قال الرئيس ترامب هذا الأسبوع إن مسلحي الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن قد "قُضي عليهم بالكامل" بفعل الضربات المتواصلة التي أمر بها بدءًا من 15 مارس.

وفي إحاطات مغلقة في الأيام الأخيرة، أقرّ مسؤولو البنتاغون بأنه تم احراز بعض النجاحات في تدمير ترسانة الحوثيين الهائلة، والمتمركزة في معظمها تحت الأرض، من الصواريخ والطائرات المسيرة وقاذفات الصواريخ، وفقًا لمساعدين في الكونغرس وحلفائه.

ويقول المسؤولون الذين اطلعوا على تقييمات الأضرار السرية إن القصف كان أثقل باستمرار من الضربات التي نفذتها إدارة بايدن، وأكبر بكثير مما وصفته وزارة الدفاع علنًا ،وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

وبحسب التقرير فقد عزز مقاتلي الحوثيين، المعروفين بمرونتهم، العديد من مخابئهم ومواقعهم المستهدفة الأخرى، مما أحبط قدرة الأمريكيين على تعطيل هجمات الميليشيا الصاروخية على السفن التجارية في البحر الأحمر، وفقًا لثلاثة مسؤولين في الكونغرس والحلفاء، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المسائل التشغيلية.

وقال مسؤولون إن الضربات الأميركية، التي أطلق عليها وزير الدفاع بيت هيجسيث اسم "عملية الفارس الخشن" نسبةً إلى القوات التي قادها ثيودور روزفلت في كوبا خلال الحرب الإسبانية الأمريكية، قد تستمر على الأرجح لمدة ستة أشهر. ونفى مسؤول كبير في البنتاغون، مساء الخميس، التقييمات التي وصفها مسؤولون من الكونغرس وحلفائه.

وقال المسؤول الكبير، الذي تحدث أيضًا بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة المسائل العملياتية، إن الغارات الجوية تجاوزت هدفها في المرحلة الأولية من الحملة، مما أدى إلى تعطيل قدرة كبار قادة الحوثيين على التواصل، والحد من رد الجماعة على عدد قليل من الضربات المضادة غير الفعالة، وتهيئة الظروف للمراحل اللاحقة، التي رفض مناقشتها. وقال المسؤول: "نحن على المسار الصحيح".

وقال مسؤولون أمريكيون إن الضربات ألحقت الضرر بهيكل القيادة والسيطرة للحوثيين. وقالت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، في بيان إن الضربات كانت "فعالة" في قتل كبار قادة الحوثيين، الذين لم تحدد هويتهم، وأضافت أن العملية أعادت فتح حركة الشحن في البحر الأحمر. وقالت السيدة غابارد: "تؤكد تقييمات أجهزة الاستخبارات أن هذه الضربات قتلت كبار قادة الحوثيين ودمرت العديد من المنشآت التي قد يستخدمها الحوثيون لإنتاج أسلحة تقليدية متطورة".

ويقول مسؤولو إدارة ترامب إن الضربات الجوية والبحرية تهدف إلى الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم التي عطّلت ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر لأكثر من عام.

ونفّذت إدارة بايدن ضرباتٍ ضد الحوثيين، ولكن على نطاقٍ أصغر، واستهدفت في الغالب البنية التحتية والمواقع العسكرية. ويقول مسؤولو إدارة ترامب إن الضربات الحالية تهدف أيضًا إلى قتل كبار المسؤولين الحوثيين. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو للصحفيين الأسبوع الماضي: "على الجميع أن يدركوا أننا نُقدم للعالم خدمة جليلة بملاحقة هؤلاء، لأن هذا لا يمكن أن يستمر".

ولم تُفصح إدارة ترامب عن سبب اعتقادها بنجاح حملتها ضد الجماعة بعد أن فشلت جهود إدارة بايدن التي استمرت عامًا إلى حد كبير في ردع هجمات الحوثيين، والتي استهدفت إسرائيل أيضًا.

وكتب السيناتوران جيف ميركلي، الديمقراطي من ولاية أوريغون، وراند بول، الجمهوري من ولاية كنتاكي، في رسالة إلى ترامب هذا الأسبوع: "يجب على الإدارة أيضًا أن تشرح للكونغرس والشعب الأمريكي مسارها المتوقع للمضي قدمًا في ضوء فشل مثل هذه الجهود السابقة".

ولم يُقدم البنتاغون تفاصيل عن الهجمات منذ 17 مارس/آذار، عندما قال إنه تم ضرب أكثر من 30 هدفًا للحوثيين في اليوم الأول.

وقال متحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي في 24 مارس/آذار إن الضربات "دمرت منشآت قيادة وتحكم، وأنظمة دفاع جوي، ومنشآت تصنيع أسلحة، ومواقع تخزين أسلحة متطورة".

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية يوم الخميس، ردًا على أسئلة من صحيفة نيويورك تايمز: "لقد بدأنا بالفعل نشهد آثار الضربات المكثفة ضد الحوثيين. على سبيل المثال، انخفضت هجمات الصواريخ الباليستية التي يشنها الحوثيون على إسرائيل خلال الأسبوع الماضي". وأضاف المسؤول الكبير أن الحوثيين تدهورت قدراتهم وإمكاناتهم بسبب الغارات الجوية الأمريكية".

ونفى المسؤول الكبير، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المسائل العملياتية، أن يكون مُوجزو البنتاغون قد أبلغوا مسؤولي الكونجرس والحلفاء أن الضربات قد تستمر ستة أشهر، قائلاً إن هذه المدة "لم تُناقش قط".

وعلى عكس الرئيس جوزيف بايدن الابن، فوّض السيد ترامب سلطة ضرب الأهداف للقادة الإقليميين والمحليين، مما سمح لهم بمهاجمة مواقع الحوثيين بسرعة وكفاءة أكبر، وفقًا للقادة.

المصدر: العربية