في خطوة جديدة لتعزيز أمان المستخدمين، كشفت منصة المراسلة الشهيرة “واتساب” عن إطلاق ميزة مفاتيح المرور (Passkeys) التي توفر وسيلة أكثر سهولة وأماناً للوصول إلى النسخ الاحتياطية المشفّرة من المحادثات. ومن المقرر أن تبدأ هذه الميزة بالوصول إلى المستخدمين تدريجاً خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما أعلنت الشركة.

الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين استعادة النسخ الاحتياطية الخاصة بهم من دون الحاجة إلى إدخال كلمات مرور معقدة أو حفظ مفاتيح تشفير طويلة، إذ يمكنهم الاعتماد على بصمة الإصبع، أو ميزة التعرف على الوجه، أو رمز قفل الشاشة الذي كان مستخدماً في الجهاز السابق.

وكانت “واتساب” قد وفّرت عام 2021 خاصية التشفير التام للنسخ الاحتياطية باستخدام كلمات مرور أو مفاتيح مكوّنة من 64 حرفاً، وهي خطوة مهمة لحماية البيانات، لكنها كانت تتطلب من المستخدمين حفظ هذه المفاتيح يدوياً لاستعادة بياناتهم لاحقاً، بحسب ما أشار إليه موقع “تك كرانش”.

ومع طرح مفاتيح المرور، تؤكد الشركة أن العملية أصبحت أبسط وأكثر أماناً، بحيث تجمع الميزة بين سهولة الاستخدام والمستوى العالي من الحماية.