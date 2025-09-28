Sep 28, 2025 8:57 AMClock
هيكل من «سباق الجيش»: محبّة الناس سرّ النجاح

أشار قائد الجيش رودولف هيكل في تصريح له لـmtv على هامش الحدث الرياضي "سباق الجيش"، إلى أنّ المدنيين والجيش "مجموعين دايماً وإن شاء الله شعار "مع بعض منوصل" تفهمها العالم كلّها". 

وأضاف: "لولا محبّة الجيش لا ينجح هذا النشاط، ولا أداء المؤسسة العسكرية عموماً". 

