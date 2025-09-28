أشار قائد الجيش رودولف هيكل في تصريح له لـmtv على هامش الحدث الرياضي "سباق الجيش"، إلى أنّ المدنيين والجيش "مجموعين دايماً وإن شاء الله شعار "مع بعض منوصل" تفهمها العالم كلّها".



وأضاف: "لولا محبّة الجيش لا ينجح هذا النشاط، ولا أداء المؤسسة العسكرية عموماً".