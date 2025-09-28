أُقيم صباح اليوم الأحد في مدينة بيروت سباق الجيش اللبناني لمسافة 10 كلم تحت عنوان "مع بعض منوصل"، وذلك برعاية قائد الجيش العماد رودولف هيكل وحضوره مع عقيلته.

كما حضر السباق رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة، ورئيسة جمعية ماراثون بيروت مي الخليل.

وقال هيكل عند إطلاق السباق: "اللبنانيون والجيش دائماً معاً، ولولا محبة المواطنين للمؤسسة العسكرية، لَمَا نجح أداؤها على كل الصعد، وهذا هو المقصود بشعار (مع بعض منوصل)".

وشارك في السباق عناصر من الجيش والأجهزة الأمنية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل، وعداؤون من مختلف الأندية والجمعيات الرياضية ضمن الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، وتلامذة من الجامعات والمدارس، بإشراف المركز العالي للرياضة العسكرية.

في نهاية السباق، قدّم قائد الجيش الجوائز إلى الفائزين، وهنّأ جميع المشاركين.