عقدت الهيئة العامة لجمعية تجار البترون وقضائها اجتماعاً عاماً لإنتخاب الهيئة الإدارية الجديدة للجمعية وفازت الهيئة بالتزكية.

وجاءت النتائج على الشكل الآتي: جيلبر سابا رئيسا، لويزا باسيل نائبا الرئيس، ريمي الفغالي أمينا للس روجيه خوري أمينا الصندوق،ليا سليم محاسبا والأعضاء: أتيان أبي راشد، ميشلين جبور، جيما مبارك، جو حكيّم، أنطوان عوّاد، ميلاني مرشاق، وفيليب برق.

وفي كلمته بعد انتخابه، ذكّر سابا بالإنجازات التي حقّقتها الجمعية خلال السنوات الماضية رغم الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة، ومن أبرزها: إنارة مدخل البترون وطريق المستشفى، تنظيم مهرجان الربيع على مدى سنتين، تفعيل المنصّة الإلكترونية GoBatroun كدليل تجاري وسياحي عصري، المشاركة في تنظيم Capitale de Noël، إقامة شهر تسوّق، تأمين شركة لجمع نفايات المطاعم في السوق القديم، توقيع اتفاق مع شركة تأمين بأسعار مخفّضة للتجّار، وإقامة دورات تدريبية لبناء القدرات بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال وحاضنة الأعمال BIAT".

وأكد سابا، باسم الهيئة الإدارية الجديدة، أن "العمل في الجمعية هو استمرارية وتطوير، وأن المرحلة المقبلة ستُركّز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مدينة البترون وقضائها، والاضطلاع بدور محوري في دعم وتطوير القطاع التجاري من خلال تقديم الخبرات، والاستشارات، والتدريبات التي تساعد التجّار والمؤسسات المحلية على النهوض بأعمالهم".

كما شدّد على أهمية "التواصل الدائم مع المؤسسات التجارية والاقتصادية لتفعيل الشراكة لما فيه المصلحة العامة، وعلى تعزيز التعاون مع السلطات المحلية، والوزارات المعنية، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال".

وأضاف: "إن الجمعية ستسعى إلى طرح مبادرات وأفكار بنّاءة لتقوية العلاقة بين الجمعية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، محلياً وإقليميًا، والانفتاح على الأسواق الداخلية والخارجية. وسعيًا لمواكبة التطور التكنولوجي في المجال التجاري، ستعمل الجمعية على تحفيز التجّار لتطوير مهاراتهم الرقمية، وتدريبهم على استخدام الأدوات الحديثة لضمان استدامة العمل التجاري ودعم التاجر المحلي، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل المباشر مع جميع التجّار في المدينة والقضاء".

وفي الختام، جدّد سابا تأكيده أن "الجمعية ستبقى منصّة جامعة للتجار، ومساحة تعاون وانفتاح، هدفها خدمة البترون وازدهارها التجاري، لما فيه خير المدينة والمنطقة وأبنائها".