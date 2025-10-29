المركزية- تبدأ مساء اليوم المرحلة الثالثة من بطولة لبنان بكرة السلة في لقاءٍ في مزهر يجمع نادي هومنتمن ونادي الانطونية. والمباراة ستكون منقولة مباشرة عبر قناة MTV عند الساعة 8h40.

ويسعى نادي هومنتمن الى اظهار نفسه بأنه سيكون من بين الاندية التي ستتنافس على اللقب خصوصاً في المراحل الاقصائية من البطولة، مع الاشارة الى انه وبحسب التوقعات، هناك اربعة اندية ستتنافس على اللقب الموسم الحالي وهي الرياضي، الحكمة، الماريست وهومنتمن من دون استبعاد مفاجآت من باقي النوادي مثل الانطونية، المركزية وبيروت.

وكان هومنتمن حقق حتى الآن انتصارين في البطولة، اما الانطونية فقد تعرض لهزيمة كانت في المباراة الافتتاحية امام الشانفيل وفاز على المركزية خارج ارضه.

ومن جانب آخر، نفت ادارة الرياضي وجود اي مفاوضات مع اللاعب الاميركي ماركوس هانت مؤكدة ان اللاعب خارج حساب النادي الاصفر اقله في الوقت الراهن مع الاعتماد على الاجانب الذين وقعوا مع الفريق بداية هذا الموسم.