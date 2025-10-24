المركزية- حسم نادي هومنتمن الديربي الأرمني بفوزه على نادي الأنترنيك ضمن الجولة الثانية من بطولة لبنان في كرة السلة.

ورغم صعوبة اللقاء في سنتر دمرجيان، إلا ان هومنتمن وبخبرته، تمكن من الفوز على الانترانيك بنتيجة 62-71 في مباراة تألق فيها لاعب هومنتمن الاميركي جوردان ستيفنز مسجلاً أكثر من 16 نقطة.

أما من جهة الأنترانيك، فقد تألق الجنوب السوداني لاعب الارتكاز ماجور ماجاك الذي شكّل عبئاً على هجوم فريق هومنتمن. كذلك تألق غابرييل صليبي الذي سجّل أكثر من 12 نقطة من بينها، سلتان استعراضيتان.

وفي مباراة أخرى، فاز NSA على نادي حراجل في مباراة أقيمت على ملعب فؤاد شهاب بجونية بنتيجة 92-86.

الجولة الثانية تستكمل غداً السبت بلقاءين، الأول لنادي البترون على أرضه بمواجهة الرياضي عند الساعة 6h00، والثاني في الروكلاند أرينا على طريق المطار إذ يستضيف هوبس الحكمة عند الساعة 9h45 مباشرة عبر قناة MTV.