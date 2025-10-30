المركزية- إنطلقت المرحلة الثالثة من بطولة لبنان بكرة السلة بفوز نادي هومنتمن على ارضه أمام نادي الأنطونية بنتيجة 107-113.

وفرض الأنطونية وقتاً إضافياً في المباراة، وذلك عقب إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين. وظلت النتيجة متقاربة طيلة فترة اللقاء مع فوز اللاعب كلانت كوزي من الأنطونية بجائزة "انت الملك" بتسجيله اكثر من 6 ثلاثيات.

من جهة أخرى، تألق لاعب هومنتمن الاميركي جوردان ستيفنز مسجلاً أكثر من 22 نقطة في اللقاء، اضافة الى تألق اللاعب الأميركي من جهة الأنطونية ريكي ليدو حيث سجل أكثر من 30 نقطة.

وقد جرت المباراة من دون جمهور هومنتمن الذي كان أوقف بسبب إشكال حصل في المباراة الأولى امام نادي هوبس. وبهذا الانتصار، رفع هومنتمن عدد انتصاراته الى 3 مقابل صفر هزيمة.

وتستكمل المرحلة الثانية اليوم بلقاء يجمع حراجل على أرضه ونادي الماريست الشانفيل عند الساعة 8h30 مباشرة على يوتيوب وفايسبوك. ويذكر ان الشانفيل لديه انتصار وهزيمة، أما حراجل فلم يذق طعم الفوز بعد هذا الموسم.