المركزية- يواجه نادي هوبس على أرضه في الروكلاند أرينا على طريق المطار نادي الحكمة عند الساعة 9h45 ضمن الجولة الثانية من بطولة لبنان.

ويسعى الحكمة الى تحقيق انتصاره الثاني في البطولة هذا الموسم بعد انتصاره الكبير الذي حققه أمام نادي البترون.

ولم تتأكد بعد مشاركة علي حيدر الذي يعاني من إصابة طفيفة، وهو كان غاب عن مواجهة البترون. الى ذلك، عاد لاعب فريق الحكمة الأميركي باريس باس الى صفوف الفريق بعدما كان في إجازة في بلده لمدة أسبوع.

وفي ملف آخر، رفعت "الفيبا"(الإتحاد الدولي لكرة السلة) الحظر الذي فرضته على الحكمة، والذي كان يمنعه التعاقد مع أي اجنبي بسبب الدعوى التي رفعها المدرب رالف سركيس على النادي للحصول على مستحقاته المالية، الا أنه وبعد تدخل الادارة، تمت معالجة الملف سريعاً.