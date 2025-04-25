اعتبرت صحيفة Berliner Zeitung الألمانية أن اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقرم أرضاً روسية قد يسبب انقسام حلف "الناتو".

وأوضحت أن الحلف يواجه اختبارًا صعبًا لقوته، خصوصاً أن موقفه الرسمي السابق برفض ضم القرم يتعارض مع التوجه الجديد للولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن القمة المقبلة للناتو كان من المفترض أن تركّز على قضايا الإنفاق الدفاعي، لكنها قد تتحول إلى ساحة خلاف بسبب الملف الأوكراني. كما أشارت إلى أن سياسة ترامب تجاه أوكرانيا وضعت الاتحاد الأوروبي في مأزق، حيث يسعى إلى موازنة دعم كييف مع الحفاظ على تحالفه مع واشنطن.

من جانبه، رأى الخبير في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية جيريمي شابيرو، أن الولايات المتحدة كانت بمثابة حلقة الوصل في الأزمة الأوكرانية. وأكد أنه في حال قررت واشنطن الانسحاب، سيواجه الاتحاد الأوروبي صعوبةً كبيرةً في الحفاظ على موقف موحد.

واختتمت الصحيفة بالقول إن العلاقات عبر الأطلسي تمر بأزمة خطيرة، فيما تحاول أوروبا إيجاد طريقة لمواصلة دعم أوكرانيا من دون فقدان تحالفها مع الولايات المتحدة بالكامل، لكن الطريقة المثلى لتحقيق ذلك تبقى غير واضحة.