رشَّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، وهي أرفع جائزة دولية تُمنح لفرد أو منظمة تُعد الأكثر إسهاماً في «تعزيز أواصر الإخاء بين الأمم».

وفي رسالته إلى لجنة نوبل، التي نشرها على الإنترنت، قال نتنياهو إن ترامب «أظهر تفانياً ثابتاً واستثنائياً في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم».

وسبق ترشيح ترامب للجائزة، وهو يحاول حالياً التوسط لوقف إطلاق النار في غزة. وقالت باكستان، في حزيران الماضي، إنها ستُرشح ترامب للجائزة لعمله في المساعدة في حل نزاعها مع الهند.

وأثار ترشيح نتنياهو لترامب شكوكاً في بعض الأوساط، لدرجة أن رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلت قال، على منصة «إكس»، إن نتنياهو يسعى إلى تملق ترامب.

وإذا فاز ترامب بالجائزة، فسيكون خامس رئيس أميركي يظفر بها، بعد تيودور روزفلت وودرو ويلسون وجيمي كارتر وباراك أوباما، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وفيما يلي نظرة على الجائزة:

من المؤهل للفوز؟

شدّد رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل، مخترع الديناميت، في وصيته، على ضرورة أن تذهب الجائزة إلى الشخص «الذي قام بأكثر أو أفضل ما يمكن أن يقدمه لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم وإلغاء الجيوش النظامية أو تخفيض أعدادها وإنشاء هيئات أو مؤتمرات تُروّج للسلام»، وجميع الأشخاص الأحياء أو المؤسسات النشطة مؤهلون للحصول على الجائزة.

يقول رئيس لجنة جائزة نوبل للسلام يورجن واتن فريدنيس، في مقدمة على موقع نوبل على الإنترنت: «عملياً، يمكن لأي شخص أن يحصل على جائزة نوبل للسلام. ويُظهر تاريخ الجائزة بوضوحٍ أنها تُمنح لأشخاص من جميع طبقات المجتمع من شتى أنحاء العالم».

ويُعلن عن جوائز نوبل في تشرين الأول من كل عام، لكن الترشيحات أُغلقت في يناير (كانون الثاني) السابق، مما يعني أن ترشيح نتنياهو لترمب لا يمكن النظر فيه، هذا العام.

من يمكنه الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات والبرلمانات ورؤساء الدول الحاليين وأساتذة الجامعات في التاريخ والعلوم الاجتماعية والقانون والفلسفة ومَن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام وغيرهم. غير أنه لا يمكن للمرء ترشيح نفسه.

تظل قوائم المرشحين سِرية لمدة 50 عاماً، غير أنه لا يوجد ما يمنع مقدمي الترشيحات من الكشف عن اختياراتهم.

من الذي يقرر الفائز؟

لجنة نوبل النرويجية، التي تتألف من خمسة أفراد يُعيّنهم البرلمان النرويجي، هي الحَكَم. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشيونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

كيف تقرر اللجنة الفائز؟

يُعقد أول اجتماع للجنة في شباط من كل عام، حيث يمكن للأعضاء تقديم ترشيحاتهم الخاصة لإضافتها إلى القائمة.

وفي العام الماضي، كان هناك 286 مرشحاً للجائزة، وفي العام الحالي 338؛ هم 244 فرداً و94 منظمة.

تُقلص اللجنة الترشيحات لإعداد قائمة مختصرة للمرشحين، ثم تُقيّم مجموعة من المستشارين الدائمين وغيرهم من الخبراء كل مرشح.

وتهدف اللجنة إلى الإجماع، لكن يمكنها اتخاذ القرار بأغلبية الأصوات. وغالباً ما يُتخذ القرار النهائي قبل أيام قليلة من الإعلان عن الجائزة.

الخلافات

غالباً ما يُنظَر إلى جائزة نوبل للسلام على أنها تحمل رسالة سياسية. يقول موقع نوبل على الإنترنت إن بعض الفائزين بالجائزة كانوا «مؤثرين سياسياً مثيرين للجدل إلى حد بعيد»، في حين أن الجائزة زادت أيضاً من التركيز العام على الصراعات الدولية أو الوطنية.

فاز أوباما بالجائزة بعد بضعة أشهر فقط من تولِّيه منصبه. وقد استقال اثنان من أعضاء اللجنة بسبب قرار منح جائزة السلام في عام 1973 لوزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر، والسياسي الفيتنامي لي دوك ثو، بسبب التفاوض على إنهاء حرب فيتنام.

واستقال أحد الأعضاء في عام 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الزعيمين الإسرائيليين شمعون بيريز وإسحاق رابين.

علامَ يحصل الفائز بالجائزة؟

ميدالية ودبلوم و11 مليون كرونة سويدية (1.15 مليون دولار) واهتمام عالمي فوري، إذا لم يكن مشهوراً بالفعل. (الدولار = 9.5584 كرونة سويدية)

متى الإعلان والحفل؟

سيُعلن عن جائزة هذا العام، في العاشر من أكتوبر، في معهد نوبل النرويجي بأوسلو. وسيقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو، في العاشر من كانون الأول، وهو ذكرى وفاة ألفريد نوبل.