انشغل لبنان بالرسائل المتعلقة به التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته للمنطقة، لاسيما تجديده الدعم الأميركي لرئيس الجمهورية جوزيف عون في مسار سحب سلاح «حزب الله»..

ثناء ترامب على القرارات اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة جاء بالتزامن مع تغييب لبنان عن قمة شرم الشيخ، وسط معلومات دبلوماسية تفيد بأن استبعاد لبنان كان له أسبابه الواضحة، وهي بعث شحنة تحفيز للدولة اللبنانية لتسريع نشاطها فيما يتعلق بسحب السلاح.



إلا أن رسائل ترامب ذهبت أبعد من ذلك، من خلال الإشارة إلى مسار السلام في المنطقة، علماً بأن لبنان كان قد تلقى إشارات أميركية غير علنية وغير رسمية حول ضرورة الذهاب نحو تفاوض مباشر مع إسرائيل ولو على المستوى السياسي، لحل الخلافات العالقة..

ذهب ترامب أبعد من ذلك عندما تحدث عن حيفا وبيروت، في معرض حديثه عن الروابط التجارية التي يريد إنشاءها بين إسرائيل وسورية، وبينها وبين الدول الأخرى في المنطقة، وكأنه يشير ضمنياً إلى أن المسار الجديد في المنطقة لابد أن يدور أمنياً وسياسياً واقتصادياً حول إسرائيل.

وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية جوزيف عون، أمس الأول، حول ضرورة التفاوض مع إسرائيل، كاستجابة مباشرة للضغوطات التي قد تتزايد في المرحلة المقبلة، وقد تبلغ حدود التصعيد العسكري لدفع لبنان إلى الاقتناع بما هو مفروض عليه.

ورغم تصريحات عون، يستبعد الكثير من المعنيين اللبنانيين الذهاب إلى مفاوضات في وقت لاتزال إسرائيل تحتل 5 نقاط حدودية داخل الأراضي اللبنانية، وتشن غارات يومية.

ويعتبر هؤلاء انه يجب على تل أبيب الالتزام بكل بنود وقف اتفاق وقف اطلاق النار قبل الذهاب الى حوار حول نقاط عالقة أخرى مثل ترسيم الحدود البرية.

في غضون ذلك، تجتمع لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار اليوم، بغياب المبعوثة الاميركية، مورغان أورتاغوس، بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يبحث الاجتماع التقرير الشهري الأول الذي أعده الجيش اللبناني حول تنفيذ خطته لسحب السلاح وحصره بيد الدولة.



"الجريدة الكويتية"