أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بأنه "غير مسموح" له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة، معرباً عن أسفه لذلك، رغم ما قال إنه "شعبية قياسية" في استطلاعات الرأي.

وفي حديثه للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلته إلى كوريا الجنوبية، قال ترامب: "كما تعلمون، وفقاً لما قرأته، لا أعتقد أنه يُسمح لي بالترشح مجدداً... إنه لأمر مؤسف".

ويبدو أن هذا التصريح يضع حداً للتكهنات حول احتمال سعيه لتولي المنصب مرة ثالثة، رغم أنه كان قد لمح سابقاً إلى إمكانية تعديل الدستور لتحقيق ذلك.

ويحظر التعديل الثاني والعشرون للدستور الأميركي على أي رئيس تولي المنصب أكثر من فترتين، وهو ما أكده أيضاً رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي أشار إلى أنه ناقش المسألة مع ترامب، موضحاً أن أي تعديل دستوري يتطلب موافقة ثلثي الكونغرس وتصديق ثلاثة أرباع الولايات — وهي عملية قد تستغرق سنوات طويلة.