أفاد موقع "واللا نيوز" العبري، اليوم الثلاثاء، بأنه "من المستبعد تنفيذ أي هجوم إسرائيلي قبل انتهاء المفاوضات الأميركية الإيرانية".

وأشار الموقع العبري إلى أن "إيران لم تتمكن من استعادة قدراتها في مجال الدفاع الجوي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الهجوم الإسرائيلي".

في وقت سابق، قال مسؤول إسرائيلي ومصدران مطلعان إنَّ إسرائيل لا تستبعد شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية خلال الأشهر المقبلة، على رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة غير مستعدة حالياً لدعم مثل هذه الخطوة.

وتعهد المسؤولون الإسرائيليون منع طهران من امتلاك سلاح نووي، ويصر نتنياهو على أن أي مفاوضات مع إيران يجب أن تؤدي إلى التفكيك الكامل لبرنامجها النووي.

وتقول المصادر إن الخطط تشمل مزيجاً من الغارات الجوية وعمليات للقوات الخاصة تتفاوت في شدتها، ومن المرجح أن تعوق قدرة طهران على استخدام برنامجها النووي لأغراض عسكرية لأشهر أو عام أو أكثر.