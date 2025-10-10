يبدو جلياً أن ما بعد خطة غزة ليس كما قبلها بالنسبة إلى المنطقة، وتحديداً في مسار الحروب، وعلى وجه الخصوص ما ينسحب على "حزب الله" الذي خاض الحرب في مثل هذا الشهر تحت شعار المساندة والمشاغلة دعما لحركة "حماس". تلك المعركة أطلقها الأمين العام الراحل السيّد حسن نصرالله تحت عنوان "على طريق القدس"، وكانت النتيجة تدمير الجنوب والضاحية والبقاع وسقوط عدد هائل من الشهداء والجرحى، إلى كل ما أصاب الحزب ولاسيما اغتيال قيادات الصف الأول وتدمير جزء أساسي من بنيته العسكرية. وبمعنى آخر، أدى قرار الحزب آنذاك إلى طرح تساؤلات: هل اتخذه السيد نصرالله أو كان إملاء إيرانيا؟ إنما في المحصلة، انعكس سلباً على الحزب وكانت نتيجته وخيمة، والأخطر والأكثر دماراً عليه في كل الحروب التي خاضها.

بعد خطة غزة وتفاوض "حماس" مع إسرائيل بطرق غير مباشرة وانتهاء الحرب و"حماس" عسكرياً، ماذا عن "حزب الله"؟ هل بات وحيدا؟ ومن يساند أو يشاغل؟ وما سيكون موقفه ودوره في المرحلة المقبلة؟ هل يمكنه أن يواجه إسرائيل؟ اتفاق غزة قد يكون تركه وحيداً على المستوى السياسي وفي التفاوض، وكذلك عسكرياً، وربما ستكون له تبعات في الأيام المقبلة، مع الإشارة إلى أن الشيخ نعيم قاسم قال "نحن نؤيد خطة غزة"، وقبلها بيومين كان قد دانها، ما يعني ربما أن هناك رسائل وصلته إيرانيا حيال ما جرى في مفاوضات شرم الشيخ .

في هذا السياق، يقول النائب أشرف ريفي لـ"النهار": "حزب الله" انتهى دوره قبل خطة غزة، فحركة "حماس" كانت تقاتل في غزة ودفعت ثمناً باهظاً، وقادتها قاتلوا العدو الإسرائيلي وسقط شهداء كثر، بغض النظر عن الدعم الإيراني و"تغطيس" طهران لـ"حماس"، كما فعلوا بـ"حزب الله" وطلبوا منه المساندة والمشاغلة، فدمرت غزة ولبنان، وهذه هي النتيجة: خطة غزة، وبالتالي المفاوضات مع إسرائيل".

ويضيف ريفي: "أعتقد أن الحزب لن يكون له أي مبرر، وخصوصاً وظيفة سلاحه، فماذا سيقول؟ هل أساند وأشاغل؟ هذه المساندة كانت قرارا إيرانيا أدى إلى تدمير بيئته الحاضنة والبلد، وما زلنا ندفع أثمانا باهظة نتيجة هذا القرار، لذلك بعد خطة غزة تبدلت الأمور على صعيد بنية الحزب السياسية والعسكرية وعلى كل المستويات، وحتى إيران دورها انتهى لأنها فقدت ورقة كبيرة، أي "حماس"، كما فقدت الحشد الشعبي في العراق، وصولاً إلى سقوط النظام السوري السابق، فلم يتبقّ لها إلا ورقة "حزب الله"، لكن الحزب انتهى عسكرياً، وما بعد خطة غزة ليس كما قبلها".

ويخلص ريفي: "نعم، الحزب صار وحيداً، ويجب أن يقرأ هذه التحولات والمتغيرات، وبصراحة متناهية كنا السباقين عندما قلنا إن دوره انتهى وكذلك دور طهران، ولاسيما في ظل قراءة كل ما جرى، وسبق لي أن أخبرت رئيس مجلس النواب نبيه بري بكل المعطيات والأجواء التي كنت أملكها من أجل الحفاظ على البلد، إلا أن "حزب الله" لم يسمع، فكانت النتيجة كارثية عليه وعلى لبنان" .

وجدي العريضي- "النهار"