بينما كان أعداؤه يقتربون من دمشق، استخدم بشار الأسد الذي حكم سوريا بقبضة من حديد لمدة 24 عاماً طائرة خاصّة لتهريب الأموال والمقتنيات الثمينة والوثائق السرّية التي تخصّ شبكة الأعمال التي مكّنته من جمع ثروته.

ووفقاً لإشعارات العقوبات الأميركية وخبراء في الاقتصاد السوري ومصدر واحد من داخل شبكة أعمال الأسد كان دور يسار إبراهيم (المستشار الاقتصادي الأبرز للرئيس المخلوع)، الذي شغل منصب مدير المكتب المالي والاقتصادي للرئاسة، جوهرياً في إنشاء شبكة من الكيانات التي استغلها الأسد للسيطرة على قطاعات واسعة من الاقتصاد كما أنّه كان في الكثير من الأحيان واجهة للرئيس السابق.

وفرضت الدول الغربية عقوبات على الأسد في أعقاب قمعه الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية عام 2011، ثم فرضت عقوبات على إبراهيم لمساعدته النظام.

ووفقاً لمراجعة أجرتها وكالة "رويترز" لسجلّات تتبّع الرحلات الجوية فقد نفذت الطائرة إمبراير ليغاسي 600 أربع رحلات متتالية إلى سوريا خلال 48 ساعة قبل سقوط النظام. والطائرة التي تحمل الرقم التعريفي سي5-إس.كيه.واي مسجلة في غامبيا.

وغادرت الرحلة الرابعة في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر من قاعدة حميميم الجوية العسكرية التي تشغلها روسيا قرب اللاذقية على الساحل السوري المطل على البحر المتوسط، حسبما أظهرت سجلات تتبع الرحلات الجوية وصورة للأقمار الاصطناعية ومصدر سابق في المخابرات الجوية كان على اطلاع مباشر على العملية. وفرّ الأسد إلى روسيا في اليوم نفسه من القاعدة نفسها.

ولم يسبق أن تناولت التقارير عملية إخراج أصول الأسد من سوريا. وتحدثت "رويترز" مع 14 مصدراً سورياً مطلعاً على الخطة بينهم موظفو مطارات وضباط سابقون في المخابرات والحرس الجمهوري وشخص من داخل شبكة أعمال الأسد.

واطلعت الوكالة على محادثة عبر تطبيق "واتساب" بين معاونين لإبراهيم وبيانات لتتبّع الرحلات الجوية وصور أقمار صناعية وسجلات ملكية شركات وطائرات في ثلاث قارات لتجميع روايتها عن كيفية قيام أقرب مساعد للأسد بتنسيق المرور الآمن للطائرة.

ونقلت الطائرة حقائب سوداء لا توجد عليها علامات وبها نقد لا يقلّ عن 500 ألف دولار، بالإضافة إلى وثائق وأجهزة كمبيوتر محمولة ومحرّكات أقراص صلبة تحتوي على معلومات مخابراتية مهمّة عن "المجموعة"، وهو الاسم الرمزي الذي استخدمه الأسد ومعاونو إبراهيم للشبكة المعقّدة من الكيانات الممتدة في قطاعات الاتصالات والخدمات المصرفية والعقارات والطاقة وغيرها من الأنشطة، وفقاً لمصدر شبكة أعمال الأسد وضابط سابق في المخابرات الجوية ومحادثة "الواتساب".

وظلّ مكان الأسد خلال الأيام الأخيرة المضطربة لنظامه سرّاً حتى عن أقرب أفراد عائلته. وحصل الأسد على لجوء سياسي لاحقاً في روسيا.

وقال مسؤول كبير في حكومة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع لـ"رويترز" إنَّ الحكومة عازمة على استعادة أموال الشعب التي نُقلت إلى الخارج قبل سقوط الأسد وذلك من أجل دعم الاقتصاد السوري الذي يعاني تحت وطأة العقوبات ونقص العملة الأجنبية.

وأكد المسؤول لـ"رويترز" أنه جرى تهريب أموال إلى خارج البلاد قبل سقوط حكم الأسد، لكنّه لم يوضّح كيف تمّ ذلك. وذكر أن السلطات تواصل العمل لتحديد وجهة هذه الأموال.

ولم يتسنّ لـ"رويترز" التأكّد بشكل مستقل ممّا إذا كان الأسد قد أشرف فعلياً على عملية الهروب. وأكّدت مصادر مطلعة عدّة على العملية أنّها لم تكن لتتمّ دون موافقة الرئيس.

"أنت لم ترَ هذه الطائرة"

في السادس من كانون الأول/ ديسمبر وبينما كان مسلّحو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام يزحفون نحو العاصمة، اقتربت طائرة إمبراير ذات الثلاثة عشر مقعداً من مطار دمشق الدولي.

ووفقاً لستة مصادر مطلعة على العملية كان هناك أكثر من 12 فرداً يرتدون الزي المموّه للمخابرات الجوية السورية، والتي كانت أداة رئيسية للقمع السياسي في عهد الأسد، لحراسة قاعة الشرف، التي تمثل قسم كبار الزوار في المطار، وممرّ الوصول إليها. وأفاد أربعة من هذه المصادر بأنّهم كانوا في الموقع.

وذكر ثلاثة ممّن كانوا في الموقع أنّ عدداً قليلاً من السيارات المدنية ذات النوافذ المعتمة اقتربت من المنطقة. وأوضح اثنان ممّن كانوا في الموقع، وهما ضابط المخابرات السابق ومسؤول كبير في المطار، أنّ السيارات كانت تابعة للحرس الجمهوري وهي قوات نخبة تولّت حماية الأسد والقصر الرئاسي.

وأشار قائد سابق كبير بالحرس الجمهوري إلى أنّ مشاركة الحرس تعني أن "بشار (الأسد) هو من أصدر الأوامر" المتعلقة بالعملية. وأضاف أنّ الحرس لم يكن يأتمر إلّا بأمر قائده اللواء طلال مخلوف أحد أقارب الأسد من جهة الأم، أو الأسد نفسه.

وأبلغ مدير أمن المطار العميد غدير علي موظفي المطار بأن أفراداً من المخابرات الجوية سيتعاملون مع الطائرة، بحسب محمد قيروط رئيس شعبة الخدمات الأرضية بالخطوط الجوية السورية.

ويروي قيروط أن علي قال له "هذه الطائرة ستهبط وسنتعامل معها. أنت لم ترَ هذه الطائرة".

وبحسب ثلاثة مسؤولين سوريين في المطار وضابط المخابرات السابق فإن علي، وهو ضابط كبير في المخابرات الجوية، كان يتلقى الأوامر مباشرة من القصر الرئاسي.

ولم تتمكن "رويترز" من الوصول إلى علي للحصول على تعليق.

الساعات الأخيرة

أظهرت بيانات فلايت رادار 24 أن الطائرة كانت تتجه في كل مرة إلى مطار البطين في أبوظبي، والذي تستخدمه كبار الشخصيات والمعروف بالحفاظ الصارم على الخصوصية.

وفي البداية، غادرت الطائرة دبي في السادس من كانون الأول/ ديسمبر وهبطت في دمشق قرب الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش). ثم توجهت إلى مطار البطين وعادت إلى دمشق بعد الساعة العاشرة مساء بقليل.

وقال واحد من خمسة مصادر تعمل في المطار إنَّ "السيارات كانت تتجه نحو الطائرة في كل مرة تهبط فيها، وتبقى هناك لفترة قصيرة ثم تغادر قبل إقلاعها مرة أخرى".

وذكر علي لموظفي المخابرات الجوية أن موظفين من القصر الرئاسي وأقارب للأسد، بينهم شبان، كان من المقرر أن يستقلوا أول رحلتين غادرتا دمشق في السادس من كانون الأول/ ديسمبر، واللتين حملتا أيضاً أموالاً، وفقاً لضابط المخابرات السابق الذي كان في الموقع.

ولم تتمكّن "رويترز" من الوصول إلى القوائم الخاصّة بالرحلات الأربع للتأكّد من هوية ركاب الطائرة أو حمولتها.

وأضاف المصدر أنّ الرحلة الثانية من دمشق نقلت أيضاً لوحات وبعض المنحوتات الصغيرة.

وفي السابع من كانون الأول/ ديسمبر، عادت الطائرة إلى دمشق عند حوالي الساعة الرابعة عصراً ثمّ غادرت إلى البطين للمرة الثالثة بعد أكثر من ساعة، وهذه المرة محمّلة بحقائب من النقود فضلاً عن محركات أقراص صلبة وأجهزة إلكترونية تحتوي على معلومات حول شبكة الأسد التجارية، وفقاً لضابط المخابرات ومصدر شبكة أعمال الأسد.

وأضاف المصدر أن المعلومات المخزّنة تضمّنت سجلات مالية ومحاضر اجتماعات وملكية شركات وعقارات وشراكات، بالإضافة إلى تفاصيل التحويلات النقدية والشركات والحسابات الخارجية.

تحويل المسار للقاعدة الروسية

في وقت مبكر من يوم الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، كان مقاتلو المعارضة قد وصلوا إلى دمشق ما دفع الأسد إلى الفرار إلى معقله الساحلي في اللاذقية، بالتنسيق مع القوات الروسية. وتوقّف مطار دمشق عن العمل.

وبعد منتصف ليل ذلك اليوم بقليل، غادرت الطائرة مطار البطين للمرة الأخيرة. وبعد مرورها فوق مدينة حمص إلى الشمال من دمشق عند حوالي الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي، اختفت الطائرة عن نطاق رصد الرحلات الجوية لنحو ستّ ساعات قبل أن تعود للظهور فوق حمص، وتوجّهت مرة أخرى إلى أبوظبي وفقاً لبيانات فلايت رادار 24.

وقال ضابط المخابرات السابق إنَّه في أثناء تلك الفترة، هبطت الطائرة في قاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية.

وأظهرت صورة أقمار صناعية التقطتها شركة بلانيت لابز عند الساعة 09:11 صباحاً الطائرة على مدرج مطار حميميم. وتمكنت "رويترز" من التأكد من أن طائرة إمبراير الظاهرة في الصورة هي الطائرة صاحبة الرمز سي5-إس.كيه.واي بناء على حجمها وشكلها وبيانات تتبّع الرحلات الجوية. وتُظهر بيانات تتبع الرحلات الجوية أن هذه الطائرة كانت الطائرة الخاصة الوحيدة التي حلقت من سوريا وإليها في الفترة بين السادس والثامن من كانون الأول/ ديسمبر.

وكان على متن الرحلة المغادرة من حميميم أحمد خليل خليل وهو مساعد مقرب من إبراهيم وناشط في شبكة الأسد، وفقاً لضابط المخابرات الجوية ومصدر شبكة إمبراطورية أعمال الأسد ومحادثة "الواتساب". ويخضع خليل لعقوبات غربية لدعمه النظام السابق من خلال إدارة العديد من الشركات في سوريا وقيادتها.

ووفقاً لمصدر شبكة أعمال الأسد ورسائل "الواتساب" فقد وصل إلى القاعدة الروسية في سيارة مدرّعة وكان يحمل 500 ألف دولار نقداً.

وبحسب المصادر ذاتها فقد سحب خليل المبلغ قبل يومين من حساب في (بنك سورية الدولي الإسلامي).

وذكر مصدر شبكة أعمال الأسد أن الحساب يخصّ شركة البرج للاستثمار ومقرها دمشق. ووفقاً لموقع (سيريا ريبورت) وهو منصة إلكترونية تحتوي على قاعدة بيانات للشركات جمعها خبراء في الشأن السوري وتنقل عن سجلات سورية رسمية تعود لعام 2018 فإن إبراهيم يملك 50 في المئة من الشركة.

ولم يردّ خليل على طلب للتعليق أُرسل عبر حسابه على "فايسبوك". كما لم يرد بنك سورية الدولي الإسلامي وشركة البرج على رسائل البريد الإلكتروني التي طلبت التعليق.

وقال مصدر شبكة أعمال الأسد ومسؤول سابق في هيئة النقل الجوي السورية إنَّ طائرة إمبراير كانت تعمل بموجب "عقد إيجار لا يوفر الخدمات" أي يوفر بموجبه المالك الطائرة لكنّه لا يوفّر الطاقم أو الطيار أو الصيانة أو العمليات الأرضية أو التأمين.

ولم تتمكن "رويترز" من تحديد الجهة التي كانت تشغل الرحلات الجوية.

وذكر المصدر في شبكة أعمال الأسد أن إبراهيم وصل إلى أبوظبي في 11 كانون الأول/ ديسمبر. ورفض الرئيس السوري أحمد الشرع التعليق على هذه الطائرة في مقابلة مع "رويترز".

"الطائرة اللبنانيّة"

استأجر إبراهيم الطائرة من رجل الأعمال اللبناني محمد وهبة، وفقاً لأحد كبار رجال الأعمال السوريين والمصدر في شبكة أعمال الأسد. وفي محادثة "الواتساب"، وصف أحد مساعدي إبراهيم الطائرة بأنها "الطائرة اللبنانية".

ويمتلك وهبة شركة فلاينج إيرلاين إف.زد.سي.أو، المسجلة في المنطقة الحرة بدبي، وفقاً لملفه الشخصي على "لينكد إن".

وفي نيسان/ أبريل 2024، نشر وهبة صوراً للطائرة سي5-إس.كيه.واي على "لينكد إن" مع تعليق "مرحبا". وفي كانون الثاني/ يناير، كتب رجل الأعمال في منشور منفصل على "لينكد إن" أن الطائرة معروضة للبيع.

كانت الطائرة مسجلة في جامبيا باسم شركة محلية هي (فلاينغ إيرلاين)، اعتباراً من نيسان/ أبريل 2024. وتظهر سجلات تتبع الرحلات الجوية أنه في الأشهر التي سبقت سقوط الأسد، طارت الطائرة إلى روسيا، حليفة الأسد، والتي تخضع حالياً لعقوبات غربية على قطاع الطيران بسبب غزوها أوكرانيا.

ولم تتمكن "رويترز" من الوصول إلى مسؤول الاتصال المسجل لشركة فلاينغ إيرلاين في غامبيا وهو شيخ تيجان جالو.

ووفقاً للسجلات في جامبيا فشركة فلاينغ إيرلاين مملوكة بنسبة 30 في المئة لمواطن لبناني آخر هو أسامة وهبة، و70 في المئة للعراقي صفاء أحمد صالح.

وتظهر مواقع التواصل الاجتماعي أن لمحمد وهبة ابنا يدعى أسامة، ويعمل أيضاً في قطاع الطيران. لكن لم تتمكن "رويترز" من التأكّد ممّا إذا كان هو الرجل نفسه المسجل في سجلات غامبيا.

وفي اتصال مع "رويترز"، نفى محمد وهبة أيّ علاقة له برحلات (سي5-إس.كيه.واي) من وإلى سوريا، وقال لـ"رويترز" إنَّه لا يملك الطائرة، ولكنّه يستأجرها "أحياناً" من وسيط رفض الكشف عن اسمه. ولم يُجب على أسئلة حول ما إذا كان لابنه أيّ دور.

ولم يردّ أسامة وهبة على طلب للتعقيب. ولم تتمكّن "رويترز" من تحديد مكان صفاء أحمد صالح.

المصدر: رويترز