بعد تعثر الوساطة الاميركية بسبب رفض الجانب الاسرائيلي تنفيذ مضمون الورقة الاميركية التي سعى الموفد الاميركي توم براك، التفاوض عليها مع الدولة اللبنانية، اصبح مطلوباً من مجلس الوزراء وضع خطة بديلة للرد على الرفض الاسرائيلي للانسحاب من الاراضي التي تحتلها في الجنوب وارغامها على وقف اعتداءاتها وخرقها المتواصل لاتفاق وقف الاعمال العدائية الموقع نهاية تشرين الثاني الماضي برعاية اميركية.

ومن الطبيعي ان تأخذ الخطة بالاهداف التي وافقت عليها الحكومة في الورقة الاميركية، باعتبارها تحقق للبنان ما يسعى اليه، بدءًا من الانسحاب الاسرائيلي من كل المناطق الاستراتيجية التي اعادت احتلالها، بعد حرب «الاسناد» التي شنّها حزب الله لدعم حركة حماس، ووقف الاعتداءات الاسرائيلية بكل اشكالها ضد لبنان، واطلاق الاسرى اللبنانيين لدى اسرائيل، واعادة الاعمار وحل مشاكل الحدود، وتبذل ما في وسعها باتصالاتها ومساعيها مع الدول الشقيقة والصديقة بالعالم والمحافل الدولية، لإرغام اسرائيل على الاستجابة وتنفيذ بنود هذه الخطة.

تتطلَّب خطة الحكومة هذه الخروج من حالة الانقسام السائد حول تسليم سلاح حزب الله للدولة، باعتبار ان الحكومة اتخذت قرارا بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، ولن تتراجع عنه، لانه مطلب معظم اللبنانيين، وضروري لانتظام مسار الدولة وتحقيق الامن والاستقرار والمساواة بين كل المواطنين، ولأن السلاح فشل بحماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية، ولم يعد بالامكان استعماله او الاستفادة منه في ظل تبدل موازين القوى، وبالتالي اصبح لزاما، التسليم بهذا الواقع على الارض، وتجنب الاستمرار بالدوران في دوامة التجاذب السياسي القائم، بخصوص رفض تسليم السلاح للدولة، والتلطي خلف شعارات وعناوين وهمية، اثبتت فشلها، ولم تعد مبررة للاحتفاظ بالسلاح خارج سلطة الدولة، لانه يخشى اذا استمر الخلاف الحاصل حول رفض تسليم سلاح الحزب للدولة، لغايات ايرانية لها علاقة بالمفاوضات التي يحضّر لها مع الولايات المتحدة،حول مستقبل الملف النووي، استفادة اسرائيل منه لتكريس احتلالها وتعطيل محاولات اعادة اعمار المناطق المهدمة وعودة اهاليها اليها.

والاهم تأييد جميع القوى السياسية لخطة الدولة والوقوف وراءها صفاً واحداً، لاعطائها الزخم المطلوب والقوة، للاندفاع قدماً الى الامام، لوقف حرب الاستنزاف الاسرائيلية ضد الحزب ولبنان، ولإسقاط كل ذرائع الاحتلال الاسرائيلي للاستمرار باحتلاله للاراضي اللبنانية ومنعه من تكريس نفوذه بالنار كما هو حاصل اليوم.

معروف الداعوق - اللواء