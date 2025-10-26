في وقتٍ تسارعت فيه التطوّرات الميدانية في الساعات الماضية، تحطّ الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في بيروت ضمن زيارةٍ تمتدّ من يوم غدٍ الإثنين حتى الأربعاء، عقب مباحثاتٍ تُجريها اليوم في إسرائيل.

وفيما يستحوذ تثبيت اتفاق وقف الحرب على مجمل عمل الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط، إلا أنّ لبنان لن يغيب عن المباحثات التي قد تُعقد في القاعدة العسكرية الأميركيّة في "كريات غات" التي تعطي منها واشنطن تعليماتها للجيش الإسرائيلي كما بات معلوماً.

ووفق مصادر جريدة الأنباء الإلكترونية، فإنَّ جدول أعمال أورتاغوس في لبنان لن يقتصر على المباحثات مع القادة الأمنيّين فحسب، بل، خلافاً لزيارتَيها الأخيرتين، ستلتقي الموفدة الأميركية الرؤساء الثلاثة، إلى جانب حضورها اجتماع لجنة "الميكانيزم" يوم الأربعاء المقبل لمتابعة آخر المستجدات.



"الأنباء الالكترونية"