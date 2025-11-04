المركزية- علمت "المركزية" ان اللجنة الوزارية التي تدرس قانون الانتخاب اتفقت في جلستها اليوم على دمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية القاضيين بتمديد مهلة التسجيل والغاء الدائرة 16 والغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالـ"QR code" على ان ترفع تقريرها الى مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل.

واشارت المعلومات الى ان وزير العمل محمد حيدر ابلغ اعضاء اللجنة انه سيطرح باسم الثنائي الشيعي في جلسة مجلس الوزراء الغاء اقتراع المغتربين بكامله، فيما اقترح وزير الاعلام بول مرقص تعليق العمل بالمادة 16 كما في الانتخابات الاخيرة.

وعلمت "المركزية" ان هناك اصرارا من وزراء القوات على حسم الموضوع في جلسة الخميس وان يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب من دون اي تأخير.

