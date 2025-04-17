أشارت دراسة مثيرة للقلق إلى أن السمنة تزيد من احتمالية وفاة الناجيات من سرطان الثدي بنسبة تصل إلى 80%، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، وجد باحثون دنماركيون أن النساء اللواتي يعانين من مجموعة من المشاكل الصحية المرتبطة بالوزن، كارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى زيادة الدهون في الجسم، كنّ أكثر عرضة لعودة إصابتهن بالسرطان بنسبة 70% تقريبًا.

وافترض العلماء أن متلازمة التمثيل الغذائي تحفز التهابًا مزمنًا في الجسم، الأمر الذي يمنع الجهاز المناعي من مكافحة الخلايا السرطانية بفعالية.

وأشار العلماء أيضًا إلى أن السمنة تُغذي هرمون الإستروجين، الأمر الذي بإمكانه أن يُشجع نمو بعض أورام سرطان الثدي.

وفي هذا السياق، شدّد الخبراء على أهمية هذه النتائج وحثوا النساء الناجيات من سرطان الثدي على إجراء فحوصات للأمراض المرتبطة بالسمنة بانتظام.

إلى جانب سرطان الثدي، تُعد متلازمة التمثيل الغذائي أيضًا عامل خطر رئيسي لأمراض مميتة أخرى مثل مشاكل القلب، السكتة الدماغية، هشاشة العظام، أمراض الكبد والكلى.