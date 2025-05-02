قالت مصادر في تحالف أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة إن سفينة تابعة له تعرضت الليلة الماضية لهجوم إسرائيلي بطائرتين مسيّرتين قرب مالطا، بينما أكد المنظمون والسلطات المالطية عدم وقوع إصابات بين الناشطين المشاركين في الرحلة.

ونقل مراسل الجزيرة نت زيد اسليم عن زاهر البيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، قوله إن المعطيات الأولية تشير إلى أن السفينة استُهدفت بطائرة مسيّرة يُرجّح أنها إسرائيلية مما أدى إلى اندلاع حريق في أحد أجزائها.

وحمّل البيراوي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يلحق بالركاب، ودعا السلطات المالطية إلى التحرك الفوري بموجب القانون الدولي، باعتبار أن الحادث وقع ضمن نطاق مسؤوليتها البحرية.

واتهم منظمو حملة أسطول الحرية -في بيان- إسرائيل أو أحد حلفائها بتنفيذ الهجوم، وأكدوا عدم وقوع ضحايا بين الناشطين الدوليين الـ30 الذين كانوا على متن السفينة التي أطلق عليها "الضّمير"، مشيرين إلى أن سفينة من جنوب قبرص لبّت نداء الاستغاثة.

وكان المنظمون يعتزمون نقل ناشطين جاؤوا إلى مالطا من مختلف دول العالم إلى السفينة قبل إطلاق رحلة كسر الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

في الأثناء، أعلنت السلطات في مالطا أنها استجابت إلى نداء الاستغاثة الذي أطلقه قبطان سفينة الضمير، وساعدت في إخماد حريق نشب في محركها في المياه الدولية قبالة الجزيرة.

هجوم بالمسيّرات

وكانت مراسلة الجزيرة مينة حربلو نقلت عن متحدث باسم أسطول الحرية أنه حين كانت السفينة ترسو في المياه الدولية على بُعد أميال من مالطا، هاجمتها طائرات مسيّرة نفذت ضربتين استهدفت إحداهما جهاز توليد الكهرباء، مما أدى لاحتراق مقدمة السفينة وإصابتها بأضرار في هيكلها.

ونشر منظمو "أسطول الحرية" مقطعا عبر منصات التواصل الاجتماعي مصورا يظهر حريقا على متن السفينة عقب استهدافها بعيد منتصف الليل.

وأكدت الناشطة نيكول جينيس للجزيرة تعرض السفينة لهجوم بطائرتين مسيّرتين.

من جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن المسؤولة الإعلامية لتحالف أسطول الحرية أن الهجوم الإسرائيلي تسبب في ثقب بالسفينة وأنها كانت بصدد الغرق قبل أن يتم التدخل لإطفاء الحريق وإنقاذها.

تفاصيل إضافية

من جانبها، قالت المسؤولة الإعلامية لأسطول الحرية إن السفينة أرسلت نداءات استغاثة ولم تستجب لها سوى السلطات في جنوب قبرص بإرسال سفينة للنجدة والمساعدة.

وقالت مراسلة الجزيرة مينة حبلو إنه كان من المفروض أن ينضم ناشطون من مالطا إلى الناشطين المتواجدين على متن السفينة.

وأضافت أنه كان يفترض أيضا أن تنقل السفينة المستهدفة أطنانا من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

كما قالت مراسلة الجزيرة إن السفينة اضطرت لترسو في المياه الدولية لأسباب تقنية يتعلق بعضها بالتأمين، مشيرة إلى أن قصفها وقع حين كانت متواجدة في المياه الدولية.

وأوضحت أن الناشطين يعتزمون الاحتجاج على حكومة مالطا لعدم استجابتها لنداءات الاستغاثة، ولعدم السماح للسفينة بالرسو من أجل نقل المتضامنين.

والعام الماضي، خطط تحالف أسطول الحرية لإطلاق سفن محملة بالمساعدات لغزة من دول بينها تركيا وليبيا.

يذكر أن إسرائيل هددت مرارا باستخدام القوة لاعتراض أي سفن تحاول الوصول إلى غزة، وسبق أن هاجمت في 2010 السفينة مرمرة ضمن أسطول الحرية في سواحل فلسطين، مما أسفر وقتها عن استشهاد 10 مواطنين أتراك، واعتقال الناشطين الآخرين على متن السفينة.

تنديد فلسطيني

وفي ردود الفعل، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالهجوم الإسرائيلي على سفينة أسطول الحرية ووصفته بأنه قرصنة وإرهاب دولة يستدعي إدانة وتدخلا دوليا عاجلا.

وأشادت حماس -في بيان- بجهود طاقم سفينة أسطول الحرية وكل ناشطي كسر الحصار عن غزة في العالم ودعتهم إلى مواصلة مسيرتهم، وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال وإلزامه بوقف عدوانه ومحاسبة قادته على جرائمهم.

كما نددت حركة الجهاد الإسلامي بالقصف الإسرائيلي لسفينة الحرية المتجهة إلى غزة، ورأت فيه دليلا جديدا على استخدامه التجويع سلاح حرب.

وقالت الحركة -في بيان- إن قصف الاحتلال سفينة الحرية المتجهة إلى غزة استهزاء سافر بكل القوانين والأعراف الدولية، وإمعان في إهانة كل القيم الإنسانية والأخلاقية.

بدورها استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولجان المقاومة في فلسطين باستهداف السفينة، وقالتا إنه يشكل قرصنة، ويعبر عن إجرام وفاشية لا حدود لها.