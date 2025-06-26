هبطت الرحلة الرقم AZ 8035 التابعة لشركة الخطوط الجوية الإيطالية (ITA) في مطار بنينا الدولي في بنغازي، بعد انقطاع لأكثر من 13 عامًا، بالتزامن مع افتتاح المنتدى الاقتصادي الايطالي الليبي لاعادة الاعمار والتنمية، من 24 الى 26 يونيو في العاصمة الاقتصادية لشرق ليبيا.

وبحسب ما نقل موقع "ديكود 39" الإيطالي، كان على متن أول رحلة مباشرة من روما إلى بنغازي، السفير الإيطالي في طرابلس، جيانلوكا ألبريني، ورئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية، نيكولا كوليكي، إضافة الى ثمانين ممثلا عن الشركات الإيطالية المشاركين في أعمال المنتدى مع نظرائهم من المؤسسات ورجال الأعمال الليبيين.

ومن جانبه، قال كوليكي: "نحن أمام آفاق جديدة، لم تستكشفها الشركات الإيطالية بعد"، وأكد أن برقة مستعدة للانفتاح، مضيفاً: "نحن هنا لبناء علاقة اقتصادية مستقرة ودائمة".

وقالت مصادر إن السلطات الليبية ممثلة بصندوق إعادة الإعمار والتنمية برئاسة بلقاسم حفتر وضعت شرطا واضحا للجانب الإيطالي يتمثل في ضمان الجودة والموثوقية والاستمرارية في التعاون الاقتصادي.

من جانبه، رحب الجانب الإيطالي بالمقترح، مشيراً إلى عزمه بناء شراكة منظمة وشفافة، ترتكز على نقل المهارات.

وفي هذا السياق، أعلنت غرفة التجارة الإيطالية الليبية عن قرب افتتاح مكتب دائم لها في بنغازي.

وقال كوليكي: "نريد البقاء والاستثمار ومواكبة إعادة إعمار البلاد".