المركزية - أعلن مكتب شؤون الإعلام للأمن العام اللبناني في بيان ان "في إطار التعاون المستمر بين المديرية العامة للأمن العام وقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، أُقيم بتاريخ 25/9/2025 في مقر قيادة قوات اليونيفيل في الناقورة حفلٌ رسمي لاستلام هبة مقدَّمة من "اليونيفيل" إلى الأمن العام، تتمثّل بمجموعة من آليات رباعية الدفع.

حضر الحفل قائد قوات اليونيفيل، الجنرال ديوداتو أباغنارا(Diodato Abagnara)، والعميد فوزي شمعون ممثلاً المديرية العامة للأمن العام، إلى جانب عدد من الضباط من الطرفين.

وفي كلمته، قدّم العميد شمعون باسم مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، الشكر لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان على هذه الهبة الكريمة، مؤكّدًا أنها تُعزّز أواصر التعاون القائم بين الطرفين، مشدّدًا على التزام الأمن العام بمواصلة التنسيق مع اليونيفيل لخدمة الأهداف المشتركة، خصوصًا صون القيم الإنسانية.

من جهته، أعرب الجنرال أباغنارا عن ثقة اليونيفيل بالأمن العام وأمله في أن تسهم الهبة في دعم جهوده لحماية لبنان.

واختتم الحفل بتبادل الدروع التذكارية".

