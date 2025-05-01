دانت نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس سياسات الرئيس دونالد ترامب الـ”المتهورة” ومطالبه “غير الدستورية” على حسب وصفها، في أول خطاب رئيسي لها منذ مغادرتها البيت الأبيض.

وحثت هاريس أنصارها على محاربة ما وصفته بـ”جهود ترامب لإذكاء الخوف ومعاقبة من يقولون الحقيقة” وفق صحيفة “واشنطن بوست”.

واحتفلت نائبة الرئيس السابقة بمرور 100 يوم على تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه بإدانة تعريفاته الجمركية “المتهورة ومطالبه غير الدستورية وجهوده لتأجيج مناخ من الخوف لإسكات معارضيه”.

وفي كلمتها خلال الحفل السنوي لمنظمة “إيميرج” وهي منظمة تجند النساء وتدربهن على الترشح للمناصب العامة، استخدمت هاريس أول خطاب رئيسي لها منذ مغادرتها البيت الأبيض لحث أنصارها على رفع أصواتهم والتصدي لما وصفته بـ”جهود إدارة ترامب لإلغاء عقود من التقدم”.

واتهمت ترامب بـ”النكوص عن وعده الانتخابي بخفض التكاليف”، وقالت إن الرئيس يلحق الضرر بالأسر العاملة ويشل الشركات الأميركية بـ”تعريفاته الجمركية المتهورة”.

وقالت هاريس: “نعلم جميعا أن الرئيس ترامب وإدارته وحلفاءهم يعتمدون على فكرة أن الخوف يمكن أن يكون معديا، إنهم يعتمدون على فكرة أنه إذا استطاعوا إثارة خوف البعض، فسيكون لذلك تأثير مخيف على الآخرين، لكن ما أغفلوه هو أن الخوف ليس الشيء الوحيد المعدي، إن الشجاعة معدية”.

وفي كلمتها، أشارت هاريس إلى بعض الإجراءات الأكثر إثارة للجدل التي اتخذتها إدارة ترامب، بما في ذلك كيفية اعتقال مئات الأشخاص الذين “زعمت أنهم أعضاء في عصابات وإرسال بعضهم إلى دولة أجنبية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”.

وقالت هاريس إن ما يحدث في عهد ترامب هو “تطبيق أجندة يمينية قائمة منذ عقود، وهي رؤية ضيقة الأفق لأميركا تخدم مصالحها الذاتية، حيث يعاقبون من يقولون الحقيقة، ويفضلون الموالين، ويستغلون نفوذهم”.