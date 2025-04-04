أكّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنّ المستشفيات عادت الى الجاهزية التامّة التي كانت عليها والأضرار تمّت معالجتها في المستشفيات التي تضرّرت من جرّاء العدوان الإسرائيلي مشدّداً على ألا خوف من أي تقصير في حال عادت الأحداث الأمنية إذ إنّ القطاع الإستشفائي بات مستعداً وجاهزاً لأي طارئ.

هارون أوضح وفي حديث لصوت كلّ لبنان أنّ الأدوية والتجهيزات الطبيّة كافّية وطبيعية ومخزونها يكفي لمدة تمتد بين أسبوعين وشهر ولا مشاكل مشيراً الى أنّ المستشفيات التي تعرّضت للعدوان الإسرائيلي سوّيت الأضرار فيها وعادت الى العمل بشكل طبيعيّ.