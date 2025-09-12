المركزية- زار نقيب الاطباء في بيروت الدكتور الياس شلالا، المدير العام للصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي. وتم البحث في علاقة الاطباء مع الضمان الاجتماعي وفي الشؤون الطبية والاستشفائية كافة وتقديمات الضمان.

وتم التوافق، وفق بيان النقابة، على "إعداد مشروع قانون لتخفيض الغرامات المترتبة على الاطباء المتخلفين عن تسديد اشتراكاتهم للصندوق بنسبة 85 في المئة، وبالفعل أعدّ المدير العام للضمان مشروع القانون ورفعه الى وزير العمل محمد حيدر الذي بدوره سيحيله إلى مجلس الوزراء وصولاً الى متابعته في مجلس النواب لإصدار القانون في أسرع وقت ممكن".

وأشار البيان الى ان "المدير العام للضمان أوقف كذلك حجز ممتلكات المتخلفين عن دفع الأشتراكات، كما وافق بمساعدة وزير العمل، على رفع قيمة الوحدة الطبية للأطباء، وايضاً تم رفع بدل أتعاب أطباء غسيل الكلية".

وتوجّه نقيب الاطباء بالشكر الى كركي ووزير العمل على تجاوبهما، منوّهاً "بأهمية دعم الصندوق على كافة المستويات من اجل الاستمرار في القيام بواجباته لما فيه خدمة اللبنانيين"، مؤكداً على التعاون بين النقابة والضمان.