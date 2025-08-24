يعاني الكثير من الأشخاص من نقص العناصر الغذائية عندما لا يحصلون على كميات كافية من الفيتامينات والمعادن من الطعام، أو عندما يواجه الجسم صعوبة في امتصاصها. وقد يؤدي هذا النقص إلى ظهور أعراض متنوعة.



التعب غير المبرر

يُعتبر التعب من أبرز علامات نقص فيتامينات وعناصر غذائية مثل فيتامينات ب، الحديد، وفيتامين د. يمكن علاج هذا النقص بتناول أطعمة غنية بهذه العناصر مثل اللحوم الحمراء، البيض، الأرز، الفاصولياء، بالإضافة إلى المأكولات البحرية والفطر، أو عن طريق المكملات التي يصفها الطبيب.

الشعر الجاف والهش

الشعر يعكس صحة الجسم بشكل كبير، حيث يرتبط نقص الزنك بجفاف وهشاشة الشعر. تساعد أطعمة مثل الدجاج، الأسماك، واللحوم الحمراء، إلى جانب المكملات، في تحسين هذه الحالة.

تغيرات في الأظافر

ظهور خطوط أو شكل الملعقة على الأظافر قد يشير إلى فقر الدم الناتج عن نقص الحديد. ينصح بتناول مكملات الحديد تحت إشراف طبي.

مشاكل في الفم

نقص فيتامين ب2 يمكن أن يسبب التهابات وألم في اللسان وزوايا الفم، بينما يرتبط نقص الزنك والفولات بفقدان حاسة التذوق وآلام اللسان. النظام الغذائي المتوازن والمكملات يمكن أن تعيد التوازن.

تغيرات في المزاج والشهية

يمكن أن يؤدي نقص بعض العناصر الغذائية مثل الفولات والزنك إلى تغيرات في المزاج كالتهيج والاكتئاب، بالإضافة إلى فقدان الشهية.

تساقط الشعر الشديد

يرتبط تساقط الشعر بضعف التغذية ونقص أحماض أوميغا 3 و6، فيتامين ب3، فيتامين د، والزنك. مكملات هذه العناصر قد تساعد في التخفيف من التساقط.

بطء التئام الجروح

نقص الزنك، وفيتامينات C وK، يمكن أن يبطئ عملية الشفاء، مما يجعل الجروح تستغرق وقتًا أطول للتعافي.

شعور بالحرقان في القدمين أو اللسان

قد يكون هذا عرضًا لنقص فيتامين ب12، ويصحبه أحيانًا وخز في الأطراف.

آلام العظام

آلام العظام مع التعب والضعف العضلي قد تشير إلى نقص فيتامين د، وينصح بمراجعة الطبيب لتناول المكملات اللازمة.

اضطراب ضربات القلب

يرتبط نقص فيتامين د باضطرابات نظم القلب، كما يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى سرعة ضربات القلب.

ضعف الرؤية الليلية

نقص فيتامين أ قد يؤدي إلى ضعف الرؤية في الظلام وحتى العمى، ويمكن تعويض النقص عبر تناول أطعمة مثل الزبدة، صفار البيض، وزيت كبد السمك.