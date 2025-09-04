نظّم قسم الأمراض المعدية في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، مؤتمرًا علميًا بعنوان : نقاش علمي حول الإنتان (Sepsis) والإدارة السليمة للمضادات الحيوية

جمع هذا الحدث عددًا من الخبراء من أوتيل ديو ومن الخارج الذين قدّموا خبراتهم حول مواضيع محورية، أبرزها:

العوامل المساهمة في تطوّر المقاومة للمضادات الميكروبية، دور المهدئات (Anxiolytiques)، الاستراتيجيات الحديثة لتشخيص الإنتان وعلاجه، آخر التوصيات في هذا المجال، إضافةً إلى التحديات المرتبطة بتطبيق برامج الإدارة السليمة للمضادات الحيوية (Antimicrobial Stewardship)

كما تم التطرّق إلى أهمية وسائل التشخيص الحديثة، ودور المؤشرات البيولوجية (Biomarqueurs) في بدء العلاج بالمضادات الحيوية أو توقيفه، إلى جانب مناقشة العدوى التي تتجاوز الإنتان، لا سيّما التهابات الجهاز التنفسي والالتهابات البولية، وعلاقتها المحتملة بالإنتان.

وتخلّل المؤتمر جلسة تفاعلية استُعرضت خلالها حالات سريرية واقعية، ما أتاح نقاشًا مشتركًا حول تطوير خوارزميات لإدارة العلاج بالمضادات الحيوية.

واختُتم المؤتمر بجلسة حوارية مفتوحة ، ناقش خلالها المشاركون أفضل الممارسات، والتحديات الميدانية، والآفاق المستقبلية في مجال مكافحة مقاومة المضادات الميكروبية.