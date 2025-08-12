المركزية - نظمت نقابة وسطاء التأمين في لبنان / LIBS لقاء تحت عنوان “Insurance Gathering” ال “Montagnou” – كفرذبيان / فاريا للسنة الثامنة على التوالي برعاية شركة “Nextcare Lebanon” الداعمة الدائمة للنقابة وسعياً للتواصل المهني بين العاملين في حقل التأمين في لبنان وفتح المجال أمام نقاشات بناءة ضمن إطار هادىء وشفاف يشجع على التعاون.



حضر اللقاء رئيس نقابة وسطاء التأمين في لبنان / LIBS ورئيس إتحاد وسطاء تأمين البحر الأبيض المتوسط / FMBAالسيد إلياس حنا، أعضاء مجلس النقابة، النقباء السابقين للنقابة، شركة Nextcare - لبنان الممثلة بمديرها التنفيذي ورئيس خدمات إدارة مزوّدي الرعاية الطبية السيد كريستيان غريغورويش - Christian Gregorowicz، ورئيسها التنفيذي في لبنان السيد وليد حلاّسو وفريق عملها.



كما شهد اللقاء حضور ومشاركة عدد من الشخصيات الرسمية والأجنبية، وهم السادة:



* رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان / ICC السيد نديم الحداد.

* رئيس إتحاد وسطاء التأمين الدولي السيد / WFII Dominique Sizes .

* رئيس جمعية وسطاء التأمين في مالطا ونائب الرئيس الثاني لإتحاد وسطاء تأمين البحر الأبيض المتوسط / FMBA السيد Ramon Mizzi.

* رئيس جمعية وسطاء التأمين في البرتغال السيد Nuno Martins.

* النائب السابق ألكسندر ماطوسيان.

* رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان / ACAL السيد أسعد ميرزا.

* نقيب المهندسين في بيروت السيد فادي حنا.

* نقيب أصحاب المستشفيات في لبنان البروفيسور بيار يارد.

* رئيس المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي السيد عبده الخوري.

* رئيسة جمعية الأكتواريين في لبنان السيدة ريتا السخن.



إضافةً إلى نخبة كبيرة من رؤساء مجالس ادارة ومدراء عامين لعدة شركات تأمين وإعادة التأمين في لبنان ووسطاء تأمين منتسبين إلى النقابة وممثلي الصحافة.



ألقى رئيس نقابة وسطاء التأمين في لبنان / LIBS إلياس حنا كلمة في المناسبة عبّر فيها عن سروره بإنعقاد اللقاء السنوي لهذا العام على مستوى مميز نظراً لمشاركة كافة العاملين في قطاع التأمين في لبنان إلى جانب مشاركة لافتة من رؤساء وممثلي إتحادات وجمعيات أجنبية في حوض البحر الأبيض المتوسط (مالطا، برتغال، فرنسا ....)

بعدها رحّب بالحاضرين لتلبيتهم الدعوة ومشاركتهم في هذا اللقاء الناجح واعداً بتكراره في السنة المقبلة لأهمية تسليط الضوء على وحدة قطاع التأمين والتأكيد على الشراكة الفاعلة بين النقابة وجمعية شركات التأمين في لبنان .

ثمّ شكر الرئيس حنا كلّ من: معالي وزير الإقتصاد والتجارة الدكتورعامر البساط على دعمه للنقابة وعلى مشاركته في نشاطاتها، رئيس لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط سعادة النائب الدكتور فريد البستاني على تأييده المستمر لقطاع التأمين وحمايته وحرصه على الحفاظ على حقوق المؤمنين ومصالحهم في لبنان، ورئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان السيد نديم الحداد على حضوره ومشاركته في نشاطات النقابة وتشجيعه المتواصل لمسيرتها. وأخيرأ أخصّ الرئيس حنا بالشكر مسؤولي وفريق عمل شركة Nextcare على ثقتهم ووقوفهم الدائم إلى جانب النقابة للسنة الثامنة على التوالي.



خلال كلمته، إستذكر الرئيس الياس حنا المرحوم إيلي نسناس الذي كان من الوجوه البارزة والداعمة لقطاع التأمين في لبنان وعبّر عن أسفه لرحيله المبكر وغيايه عن هذا اللقاء.



بالمناسبة وزّع الرئيس إلياس حنا دروعا تكريمية للمكرّمين السادة نديم الحداد، Dominique Sizes، Ramon Mizzi، Nuno Martins، Christian Gregorowicz ووليد حلاّسو، فيما سُلّم درع معالي وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، ودرع النائب الدكتور فريد البستاني إلى رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان السيد ناديم حداد نظرًا لغيابهما عن حضور اللقاء.



وفي النهاية دعي الجميع إلى تناول العشاء والإحتفال في جوٍّ مميّزٍ بالبهجة والفرح على أنغام الموسيقى.